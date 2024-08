Famosos celebram anúncio do primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria

Anitta, Ludmilla e outros amigos célebres do casal comemoraram a gravidez de Lorena Maria, anunciada por ela e por MC Daniel nesta segunda-feira (19)

MC Daniel e Lorena Maria agitaram as redes sociais com a notícia de que serão pais em breve, nesta segunda-feira (19). O casal recebeu uma série de comentários amorosos de fãs que desejaram as boas-vindas e energias positivas ao bebê, além dos comentários carinhosos de amigos célebres dos dois, como Anitta, Ludmilla, MC Lomma e mais.

Anitta foi uma das primeiras a comentar a publicação e já se dispôs a um papel importante na vida do bebê: "Ihul! A titia está preparada", brincou a cantora. "Os papais do ano", comentou Ludmilla. "Parabéns, que Deus abençoe a família e que venha com muita saúde", celebrou Lomma.

Além delas, outros famosos mandaram carinho à família do casal, seja com emojis, como foi o caso de Bruna Griphão, Carlinhos Maia e o filho de Fausto Silva, João Silva, e também com mais mensagens positivas: "Que lindo, mano! Acompanhei seu sonho de ser pai e é muito bom ver gente do bem realizando sonhos. Sejam muito felizes", escreveu Eliezer. "Parabéns, meu amigo querido! Parabéns para vocês três, lindos! Que esse bebê venha cheio de luz e bênção", desejou Lexa.

A novidade causou um verdadeiro alvoroço nas redes. Na publicação oficial do anúncio, Lorena e Daniel receberam mais de 2 milhões de likes, pouco mais de uma hora desde a divulgação do post.

Embora não tenham entrado em detalhes sobre o sexo do bebê, Daniel contou a Leo Dias que ele e a namorada já fizeram um chá revelação, mas ainda não vão contar aos fãs se estão esperando uma menina ou um menino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Lorena Maria exibe barriguinha

Depois do anúncio, Lorena encantou os seguidores com um registro de sua barriga, junto de uma reflexão emocional sobre a maternidade. A influenciadora surgiu à beira do mar com um vestido coladinho e mostrou aos seguidores que a gestação já está bem marcada.