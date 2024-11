Atualidades / COM MUITO ORGULHO

Fafá de Belém exalta cultura paraense e destaca legado do Círio de Nazaré: 'É um abraço coletivo'

Fafá de Belém abriu as portas de sua casa para lançamento do III Fórum e Varanda do Círio de Nazaré 2025; a CARAS Brasil conversou com a cantora que destacou os 50 anos de carreira

Fafá de Belém prepara grandes novidades para Varanda de Nazaré 2025 - Foto: Andy Santana/ Brazil News