Esperando o primeiro bebê, Ludmilla se derrete ao mostrar roupinha para bebê: ‘Feliz’

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão esperando o primeiro bebê fruto do casamento das artistas; cantora compartilhou clique em postagem no Instagram

Nesta terça-feira, 26, Ludmilladerreteu seus fãs ao postar em suas redes sociais uma roupinha do bebê, que ainda não teve o sexo revelado, que terá com Brunna Gonçalves. Em postagem no Instagram, a cantora compartilhou um clique da peça e se emocionou com o momento.

"Eu ando tão feliz vendo essas coisas que nem sei", escreveu na legenda do story. Na imagem é possível ver um macacão branco com a escrita "baby Brumilla". Vale lembrar que o anúncio da gravidez foi feito durante o show do Numanice, em São Paulo, no último dia 09.

Foto: Reprodução / Instagram

Além do anúncio ao vivo, as duas também emocionaram os seguidores com um vídeo publicado no feed do Instagram, que começa em preto e branco, Lud aparece pintando em um quadro, enquanto Brunna faz alguns passos suaves de dança. Aos poucos, a gravação vai ganhando cor e em seguida, as duas carregam um desenho de um bebê.

Por fim, Ludmilla beija a barriga da esposa, revelando que a família cresceu. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação.

Brunna Gonçalves fala da escolha de quem ficaria grávida entre ela e Ludmilla

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público recentemente ao anunciarem que serão mamães,mas a tentativa de engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", detalhou a dançarina em entrevista ao jornal Extra.