Elizabeth Savala chega aos 70 anos com império na arte: 'Eu me sinto ainda muito jovem'

Quando o assunto é novela, é impossível não se lembrar de uma das maiores damas do cenário da teledramaturgia brasileira: Elizabeth Savala, que completou 70 anos no último sábado, 23. Com 50 anos de uma vida dedicada à arte, a atriz declara sua paixão pela profissão e reforça que aposentadoria não está nos seus planos.

Atualmente no ar em Alma Gêmea, a atriz confessa que é bastante exigente com seu desempenho na atuação. Para além de uma das maiores atrizes do país, Elizabeth Savala é uma mulher que inspira conhecimento e carrega consigo uma história de respeito dentro da profissão que vem dedicando sua vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista analisa sua trajetória na arte e abre o coração ao falar dos filhos, Cyro Picchi, Diogo Picchi, Tadeu Picchi, e Thiago Picchi.

Elizabeth, como é para senhora celebrar uma data tão marcante como os 70 anos?

Olha, sinceramente eu ainda não tenho ideia do que é fazer 70 anos. Acho que depende do interior de cada um. Eu me sinto ainda muito jovem, com muita coisa para fazer ainda pela frente. Eu não consigo entender como é que eu já cheguei a esse 70, não consigo mesmo. Foi assim, de repente, pum chegou.

E como a senhora encara a maturidade?

Eu acho que é ter mais calma em relação às coisas e saber que tudo no final vai dar certo. É igual novela, no final, no último capítulo, dá tudo certo. Eu acho que a maturidade é isso, apenas é mais um momento da vida. Esse foi um ano difícil para mim, faz um ano que minha mãe faleceu, faz [em torno de] 10 anos que meu pai faleceu. Quando você não tem mais ninguém para contar a sua história fica um pouco complicado, mas eu tenho quatro filhos maravilhosos que me dão colo, tenho dois irmãos, tem uma sobrinha linda, outra também. Tenho quatro cachorrinhas. Além dos meus filhos, que são meus grandes companheiros, tem minhas noras. Tenho grandes amigos no meio artístico, tantos amigos que a gente vai fazendo pela vida. Tem o meu marido, que eu amo de paixão, tem os filhos dele, tem os netos do meu marido. Tanta gente tão querida, não deu tempo de sentir a maturidade. A vida vai passando muito rápido e quando a gente percebe já foi!

A senhora tem uma carreira de muitos anos na TV, como é essa questão de envelhecer em frente às câmeras?

Eu comecei com 20 anos e agora estou com 70. São 50 anos, a sensação que você tem é apenas que você ficou mais velha. Mas, olha, sinceramente, eu só gosto de ver uma novela como eu tô vendo agora Alma Gêmea. Fazem muitos anos que a fiz. Na época a gente não consegue ver mesmo porque o senso crítico não permite. Você sempre [fica] aí meu Deus, eu não devia ter feito isso. Então, agora você assiste como espectador, você não tem nada para mudar, tá lá no Vale a Pena Ver de Novo, já passou, então agora é sentar e assistir.

O que a senhora avalia que mudou no cenário da TV ao longo desses anos?

Acho que é a falta imensa que faz o Dr. Roberto Marinho, que foi quem criou a TV Globo, foi quem, com 60 anos de idade, criou a TV Globo e fez dela uma das maiores emissoras de todo o mundo. O Boni conseguiu também delegar. Eu acho que a televisão brasileira é antes do Boni e depois do Boni, mas se não fosse o Dr. Roberto Marinho muita coisa não teria acontecido.

A senhora já revelou que tinha como sonho construir uma família, nós conhecemos a Elizabeth Savala como atriz, mas como é a Elizabeth Savala mãe? O que a maternidade mudou em sua vida?

Eu sou como qualquer mãe, acho que a única coisa que você quer mesmo na sua vida é que seus filhos sejam felizes no que eles estiverem fazendo. Eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho!

A senhora tem algum personagem favorito ao longo desses anos?

São tantas novelas, espetáculos de teatro, filmes. Eu fiz o 'Para Frente Brasil', que eu acho que é da maior importância. Ele deve ser visto e revisto várias vezes. Assim como: 'Ainda Estou Aqui', é um filme que fala sobre um momento difícil do Brasil (...) Nós precisamos realmente fazer com que a democracia, impere nesse país, qualquer coisa que saia fora dessa curva é muito perigoso.

Acho que tem muitos personagens que eu fiz, personagens rebeldes, personagens engraçados, personagens divertidos, são muitos. No momento, eu estou assistindo à Agnes, que é um grande personagem, personagem muito difícil que o Walcyr Carrasco me deu em Alma Gêmea. Muito difícil, muito complexo de muitas nuances e que eu gostei muito de ter feito.

E para finalizar, em quais projetos a senhora está engajada neste momento de sua vida?

Não sei o que vai acontecer de novos projetos, a gente vai esperando, vai vendo e conforme a vida vai colocando na tua frente, você vai fazendo. Eu não quero me aposentar agora porque eu estou esperando grandes personagens. Eles virão, com certeza! Tem uma peça que eu estou fazendo com o Thiago Picchi, a peça é linda, estou apaixonada. Estamos vendo coisas, perspectivas de futuro.

