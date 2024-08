Fafá de Belém celebra conquista depois de acidente que a deixou de cadeiras de rodas

Fafá de Belém vibrou com primeiro banho em pé após acidente doméstico; cantora estava de cadeira de rodas desde acidente que aconteceu em junho

Fafá de Belém surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo tomando banho embaixo do chuveiro neste sábado, 31. Isso porque a cantora vibrou nas suas redes sociais com cada conquista para voltar a andar normalmente depois de um período em cadeira de rodas e em tratamento.

Vale lembrar que a artista de 67 anos sofreu uma queda em casa e machucou o joelho em junho deste ano. "Não mostro o resto porque é para poucos", gargalhou Fafá de Belém em vídeo tomando banho embaixo do chuveiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fafá de Belém (@fafadbelem)

Recentemente ela passou por um tratamento intensivo na última quinzena, em Gramado (RS), e compartilhou sua evolução em uma publicação feita no último sábado, 24. "Depois de duas semanas da recuperação da minha saúde, já fico em pé, já caminho, com um pouco de medo, mas caminho", revelou no vídeo, que tem imagens de seu processo durante a internação.

"Agradeço a toda a equipe que cuidou de mim, que cuida de mim há muitos anos. Falar mais uma vez que é importante cuidar da saúde, se dar um tempo, pensar em quem, qual é a nossa prioridade", pontuou, animada. "Já já estaremos juntos em qualquer 'bate-local', já com os dois pés no chão".

Relembre o acidente doméstico

No final de junho, ela sofreu um acidente doméstico que resultou em uma lesão no joelho. Ela foi hospitalizada por conta disso. "Dei um 'tropicão' no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos - vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho", relatou.

"Estou super chateada. Tinha programação intensa com pessoas que eu amo, lugares que eu amo, mas não vou poder cumprir porque ainda estava nos procedimentos de radiografia, tomografia, e o médico prescreveu repouso absoluto", completou ela na época.

Fafá de Belém relembra a emoção do início da carreira

A cantora Fafá de Belém foi a entrevistada do programa Sem Censura, da TV Brasil, na última sexta-feira, 21, e contou detalhes de sua trajetória de quase 50 anos na música. Em conversa com a apresentadora Cissa Guimarães e seus comentaristas, ela relembrou a emoção do início da carreira. Confira!