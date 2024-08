Fábio Assunção dá opinião sobre beijo técnico: 'É o intuito'

Fábio Assunção deu sua opinião sincera sobre as cenas de beijo, comentou sobre o beijo técnico e também abriu o jogo sobre julgamentos

Fábio Assunção é o convidado do videocast Mamilos Café, que vai ao ar na próxima quinta-feira, 22. Na ocasião, o ator comentou sobre diversos assuntos envolvendo a sua vida profissional.

O artista deu sua opinião sincera sobre o beijo técnico, que é um beijo sem língua, geralmente usado pelos atores em cena. "No beijo técnico, sempre tem uma coisa que está pulsando em cena, tem que ter uma emoção ao transmitir. Então, é sobre uma condição que você coloca na cena que está sob controle. Imagine que, ao finalizar o momento do beijo, você tem dois minutos para se trocar e gravar a próxima cena, que é uma proposta completamente diferente. Fico feliz em saber que o público percebe como algo real, porque esse também é o intuito da dramaturgia, fazer as pessoas esquecerem que estamos atuando", disse ele.

Fabio também fez questão de contar como lida com as críticas e os julgamentos. "A minha profissão traz também essa vulnerabilidade da opinião dos outros, é preciso saber lidar. Não estou me defendendo de ninguém porque não me sinto sob ataque. Para mim, a questão da opinião sem fundamento é o que mais acontece na sociedade hoje", afirmou.

Dieta restrita

Na próxima quinta-feira, 22, estreia o filme Motel Destino, protagonizado por Fábio Assunção. O ator interpreta Elias, um homem perigoso e cheio de camadas. Para encontrar a essência do personagem, o artista precisou fazer uma dieta restrita e passar por um período de isolamento.

Durante três meses, Fábio ingeriu apenas ovos. Ele ingeria quatro ou cinco ovos pela manhã e mais nada ao longo do dia. "Fui perdendo massa magra. A frequência também foi baixando, fui ficando mais silencioso. E, assim, fui encontrando o personagem", disse ele, que perdeu 10kg.

Além disso, Fábio Assunção ficou isolado por dois meses em uma casa em Beberibe, no Ceará, para experimentar a solidão vivenciada pelo personagem.

O longa é ambientado em um estabelecimento de beira de estrada no litoral cearense. A trama gira em torno de Heraldo (Iago Xavier), um jovem de origem humilde que chega ao Motel Destino e transforma radicalmente a vida dos que ali habitam. O motel, administrado pelo temperamental Elias (Fábio Assunção) e sua esposa Dayana (Nataly Rocha), torna-se o palco onde as crônicas da realidade brasileira se entrelaçam.