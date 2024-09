Fabiana Karla faz alerta ao falar sobre moda: 'O planeta não tem plano B'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Fabiana Karla fala sobre moda consciente e colab com marca de roupas sustentáveis

A atriz Fabiana Karla mostra preocupação e compromisso com a moda inclusiva e sustentável. Em bastidores de ensaio, a artista representou a coleção Elementos, da marca sustentável Ana Fernandes. Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiana comenta a colab e faz alerta sobre sustentabilidade e consciência.

“Foi uma grande alegria usar a coleção Elementos, com Ana Fernandes e inspiração no Triskle, que representa o símbolo ancestral do equilíbrio, entre o passado, presente e futuro, usando apenas tecidos sustentáveis. Senti-me representada.”, declara Fabiana.

Foto: Neto Lins

Para a CARAS Brasil, a atriz conta qual é seu estilo preferido e o que busca em uma marca: "Meu estilo principal é o casual chic. Eu sempre presto atenção nas tendências e o que me favorece. Acredito muito nas peças que têm histórias para contar, peças que tragam a minha origem e que eu possa trazer minha identidade através delas."

A moda consciente é um conceito que abrange práticas sustentáveis e éticas na indústria da moda, focando na criação, produção e consumo de roupas de maneira a reduzir o impacto ambiental e garantir condições justas de trabalho aos colaboradores. Fabiana ressalta a importância do movimento: "Sou super adepta a moda consciente. É o movimento que veio para alertar a gente, já que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo.", diz.

Foto: Neto Lins

A atriz finaliza com um alerta: "Muitas marcas já tão preocupadas com nosso futuro usando, por exemplo, tecidos sustentáveis, com processo de produção eco friendly e é uma forma elegante de ser consciente, afinal o planeta não tem plano B."