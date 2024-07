Exigente, Fabiana Karla abre o jogo sobre carreira dos filhos na arte: 'Separo bem'

Em entrevista à TV CARAS, durante o CARAS Inverno em Campos do Jordão, Fabiana Karla comenta sobre maternidade e trajetória profissional dos filhos

Fabiana Karla (48) tem uma carreira brilhante como apresentadora, atriz, e humorista, sendo destaque em todos esses ramos. A trajetória profissional de sucesso só não brilha mais do que o quesito maternidade! Sempre presente na vida dos três filhos, ela é destaque nos palcos da vida com seu papel de mãe. Em entrevista à TV CARAS, Fabiana abre o jogo sobre carreira dos herdeiros na arte e revela: "Separo bem".

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. Fabiana Karla foi um das convidadas dessa edição. Ela é mãe de Beatriz (26), administradora de empresas; Laura (25), atriz e cantora; Samuel (24), ator e nutricionista. A artista confidência que fica feliz com os filhos seguindo seus passos na arte, mas admite que cobra bastante dos jovens.

"Eu sou muito exigente, eu sou muito verdadeira assim com os meus filhos. Inclusive, para fazer tudo que eles fazem, eu faço questão que eles façam teste. As vezes eles fazem escondido de mim. Não é para sabotar, Deus me livre eu sabotar meus filhos!, mas eu acho que tem que ter uma verdade", declara.

"No mundo de hoje, onde as pessoas cancelam, elas acham que por você ser filho de alguém não tem competência. Acho que até para eles, para provar para eles mesmo que eles estão ali por mérito, eles merecem, todos os meus filhos quando vão fazer qualquer coisa eu falo: faz teste'", complementa.

RENSGA HITS EM FAMÍLIA

Laura e Samuel vão fazer uma participação na segunda temporada de Rensga Hits, no Globoplay. Fabiana menciona que ajuda os filhos na trajetória artística, mas não gosta de se envolver na escolha deles. Inclusive, ela não sabia que Laura fez teste para série.

"Todos eles sabem que eu ajudo, mas eu confio muito na mão do diretor, eu não tenho esse direito de chegar e falar: 'Faz assim', porque assim eu estou impondo uma característica muito minha e deixo eles mais inseguros. Eu tento ajudar a decorar [o texto], mas eu não quero me envolver. Eu consigo separar, eu separo bem", finaliza.

