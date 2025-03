Fabiana Justus surge no hospital e explica motivo: 'Não se assustem'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus surgiu no hospital e fez questão de explicar o motivo para tranquilizar seus fãs. Confira!

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Como a empresária foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado e precisou passar por um transplante de medula óssea, ela precisa fazer visitas periódicas ao hospital.

Nesta segunda-feira, 17, Fabiana surgiu no hospital e antes que os fãs pensassem que se tratava de algo grave, ela esclareceu o motivo.

"Não assustem, vim aqui fazer exames de rotina. Com tudo que eu passei, eu tenho que fazer exames de rotina a cada seis meses, não a cada ano como eu fazia antes", disse ela.

Momento difícil

A influenciadora Fabiana Justus aproveitou um tempo livre no domingo, 16, para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre o processo de desmame do filho caçula, Luigi, após receber o diagnóstico do câncer em janeiro de 2024. Na época, o pequeno estava com cinco meses de vida.

"Como foi o desmame de Luigi? Ele já tinha costume de mamadeira?", questionou a pessoa. A empresária explicou que o herdeiro nunca tinha tomado fórmula na vida. "De mamadeira acho que ele devia ter tomado umas duas vezes na vida. Eu tenho muito leite, então eu não tirava nunca com bomba para não estimular demais e também nunca pulava mamada", recordou ela.

"O desmame foi muito difícil para mim, porque foi uma ruptura abrupta e muito muito triste. Além de não poder mais amamentá-lo, eu tive que tomar muitos remédios para secar o leite, usar mil tops apertados... isso tudo lidando com as quimioterapias pesadas do tratamento. Foi horrível. Para ele também não foi fácil porque ele não se adaptou a primeira fórmula, prendeu o intestino, etc", lamentou ela.

Vale lembrar que Luigi está com um ano e sete meses. Ela também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos. Os herdeiros são frutos do casamento com Bruno Levi D'Anconna.

Leia também: Fabiana Justus mostra registro do crescimento do cabelo mês a mês