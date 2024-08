Fabiana Justus se emociona ao ver produção de Rafa Justus para festa

Fabiana Justus se emocionou ao ver a irmã Rafa Justus com o cabelo e a maquiagem que usará em sua festa de 15 anos, que acontece no dia 30

A festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, acontece na próxima sexta-feira, 30, e a comemoração já está nos últimos ajustes.

Nesta quinta-feira, 29, a jovem fez a última prova de cabelo e maquiagem para o grande dia e fez questão de ligar para a irmã Fabiana Justus, fruto de um outro relacionamento do empresário, para mostrar a produção.

"Rafa acabou de me ligar, e eu estou participando o máximo que dá de longe. Eu queria estar presente em todos esses momentos, nas provas de roupa, degustação de comida e doces. Enfim, queria ter participado de tudo de perto, mas não pude. Então, para eu estar presente de alguma forma, ela sempre me liga e divide esses momentos comigo", disse Fabi em seu Instagram Stories. Ela precisa ficar mais isolada por conta do seu tratamento de leucemia.

Em seguida, a famosa contou que se emocionou ao ver a irmã pronta. "Ela me ligou agora, pronta, com o cabelo e a roupa que usará amanhã. Gente, vocês não têm ideia de como ela está linda. Fiquei emocionada, sério, Rafa. Minha irmãzinha cresceu e está maravilhosa. Estou sofrendo aqui, mas muito feliz. Ela sempre encontra uma forma de me incluir, e eu amei”, concluiu.

Presentes

Na próxima sexta-feira, 30, Rafaella Justus vai celebrar seus 15 anos com uma festa luxuosa planejada nos mínimos detalhes em uma casa de eventos em São Paulo. Enquanto a contagem regressiva para o evento continua, Ticiane Pinheiro mostra os presentes que a filha já começou a receber e contou que está empolgada para começar a abrir os mimos.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Ticiane apareceu no quarto da filha e mostrou que alguns dos presentes dos convidados já começaram a chegar. No recamier da herdeira, a apresentadora exibiu as embalagens empilhadas, incluindo mimos de lojas de doces e de roupas, mesmo com o evento acontecendo apenas no dia seguinte.

No vídeo, Tici ainda brincou que a jovem não deixou abrir os mimos: “Ó, estou adorando aqui os presente chegando para Rafa. Chique né? Estou louca para abrir e ela não deixa”, disse a apresentadora em tom de piada.