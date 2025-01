Com fotos em família, Eliezer comemora aniversário de 35 anos: 'Gratidão'

O ex-BBB Eliezer compartilhou fotos ao lado de Viih Tube e dos filhos, Lua e Ravi, e fez uma reflexão ao comemorar 35 anos

O ex-BBB Elizer completou 35 anos de vida nesta quinta-feira, 23, e comemorou a data especial fazendo uma reflexão. No Instagram, o influenciador digital compartilhou alguns cliques ao lado de Viih Tube e dos dois filhos deles, Lua, de 1 aninho, e Ravi, de dois meses, e se mostrou grato por tudo que está vivendo e conquistando.

"35 anos. Parabéns pra mim. Não gosto muito de textão mas em nenhum sonho eu me imaginei assim aos 35 anos. Casado, com 2 bebês, 2 cachorros, algumas plantas e apaixonado por Deus. Em falar NELE, o que Ele fez na minha vida… nem preciso dizer nada, todo mundo acompanhou. Porque descobri que Deus é assim, ele age. Muitos dizem que tudo o que aconteceu "foi sorte", muitos outros "que foi porque eu casei com uma mulher rica e famosa" os que gostam de mim "que foi mérito meu", mas eu digo e afirmo que foi Deus", começou o texto.

"Eu nunca tive uma vida difícil, isso não significa que foi fácil ter tudo que eu queria mas, as portas sempre se abriram pra mim, tanto que meus amigos mais próximos sempre disseram que "meu anjo da guarda era forte". Eu trabalho desde do 13, muita gente não sabe que para eu conseguir ir pra minha primeira viagem internacional eu vendi tortinhas na porta de escola, revistinha da natura no lugar que eu trabalhava mas não foi nada dramático ou difícil, era só um cara de 20 anos aprendendo a correr atrás de um sonho. Eu poderia aqui citar tantas coisas que aprendi nesses 35 anos mas, pra mim, a mais significativa foi "viver o processo" porque se eu tivesse apenas interessado no objetivo, eu teria chegado até aqui? Acho que sim mas, chegaria bem diferente", acrescentou.

"Viver o processo intensamente e se importar com ele me deu a maturidade de me conhecer, me descobrir e me apaixonar por mim, isso não é egoísmo, é sabedoria. E eu estou aqui dando uma se coach no meu aniversário porque eu vou lançar um curso… mentira, só pra quebrar o clima kkkkkkk na verdade, eu sei lá porque tô escrevendo isso tudo mas eu amo viver, tudo que eu tenho de mais valioso está nessa foto e tudo que eu peço é saúde pra ver meus filhos crescerem. Parabéns, pra mim e gratidão pra Ele", finalizou.

Viih Tube abre álbum de fotos encantadoras com os filhos

A influenciadora digital e empresária Viih Tube encantou os seguidores ao compartilhar novos registros fofíssimos em família nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Eliezer abriu um álbum de fotos ao lado dos dois filhos do casal, Lua, de 1 ano, e Ravi, de 2 meses.

Nas imagens, Viih aparece sentada no quartinho do caçula com os pequenos no colo. Esbanjando alegria, a mamãe coruja não poupou sorrisos ao posar com as crianças para a câmera. "Os filhos são herança do Senhor", escreveu na legenda. Confira a publicação!

