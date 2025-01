Gominho relembra início de forte amizade com Preta Gil

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho abriu o coração ao falar sobre o início de sua conexão com a cantora: 'Mulher de uma vida intensa'

O apresentador Gominho abriu o coração ao falar sobre sua grande amizade com Preta Gil. Em entrevista ao programa 'Casa De Verão da Eliana', exibido no GNT, ele revelou como foi o início da forte conexão com a cantora.

De acordo com Gominho, Preta foi a primeira famosa a se tornar sua amiga. "Conheci a Preta do nada. Eu estava em um show dela no Rio de Janeiro. Estou eu lá dançando e ela [falou]: ‘Garoto, vem dançar no palco'", relembrou.

Em seguida, o apresentador explicou que os dois foram ficando cada vez mais próximos conforme ele marcava presença nas apresentações da cantora. "Depois, ela disse: ‘Volta semana que vem, vou te dar ingresso e você volta’. E aí fomos ficando amigos", declarou.

Durante o bate-papo com Eliana, Gominho destacou a força de Preta Gil e contou que a amiga é uma grande inspiração para ele. Atualmente, a filha de Gilberto Gil está internada em um hospital em São Paulo. A cantora passou por uma cirurgia delicada em dezembro de 2024 para retirada de tumores em seu corpo.

"A Preta é uma mulher de uma vida muito intensa, sempre me inspirei muito nela. E ler essas histórias quietinho, sem ela me contar, está sendo bem gostoso. Fico imaginando ela vivendo as coisas", relatou Gominho.

Recentemente, em entrevista ao 'Splash', do UOL, o apresentador falou sobre sua decisão de deixar o emprego em Salvador para prestar apoio à Preta Gil durante seu tratamento contra o câncer.

"Eu nem pensei na hora. A gente é muito amigo há muitos anos e já vivemos muita coisa, então acho que não viver isso... Não, eu nem pensei em nada. Eu vi como ela estava precisando de alguém ali mais junto. Então eu entrei com tudo, é o que fazemos mesmo, temos esse tipo de amizade, graças a Deus", declarou Gominho.

Preta Gil ganha visita do filho e da neta no hospital

A cantora Preta Gil, que segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebeu, na tarde de terça-feira, 21, a visita do filho, Francisco Gil, e da neta, Sol de Maria, em seu quarto. O primogênito da artista publicou uma imagem ao lado da filha no elevador do hospital para ilustrar a ocasião; confira detalhes!

