Ana Hickmann explica por que rebateu o ex-marido em carta aberta: 'Tive que fazer isso'

Após carta aberta sobre o fim do casamento com Alexandre Correa, Ana Hickmann explicou por que abordou o assunto e agradeceu o apoio dos internautas

A apresentadora Ana Hickmann abriu seu coração e agradeceu ao público pelo apoio que recebeu dos internautas após compartilhar uma carta aberta nas redes sociais sobre o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e a disputa judicial entre eles. Nesta quinta-feira, 23, ela explicou por que decidiu abordar o assunto e comentou sobre as mensagens que recebeu.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela falou: "Eu quero aproveitar e agradecer todas as mensagens e comparitlhamentos do vídeo que eu publiquei ontem. É uma carta aberta que eu decidi, tive que fazer isso, para pontuar as coisas que são reais e mostrar o que são as coisas que são erradas e, principalmente, as fake news que estão saindo por aí. Muito obrigada pelo apoio e pelo carinho."

O que Ana Hickmann disse em sua carta aberta?

Em um vídeo, ela comentou sobre a notícia de que foi condenada a pagar pensão para o ex-marido, afirmou que seu objetivo é construir um patrimônio para dar uma vida confortável para o filho e falou sobre as dívidas da empresa e os processos contra o ex.

No meio de sua declaração, ela relembrou o episódio da fraude de assinaturas e citou uma ex-funcionária. Ainda no vídeo, ela citou o acordo sobre as visitas do ex-marido ao filho deles. A estrela contou que o ex-marido deveria passar o final de semana com o filho a cada 15 dias e visitá-lo na quarta-feira. No entanto, eles tiveram questões sobre isso ao longo do tempo.

A comunicadora ainda disse que o ex-marido não cumpre com a pensão do filho. "Mesmo divorciado, o Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim. Eu sou a mãe do filho dele. E tenta viver às custas do meu trabalho pessoal, como fez nos últimos cinco anos. Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho. Ainda que faturando alto em torno do divórcio e a minha imagem. Sem falar da verba de campanha do fundo partidário”, acusou. Leia o depoimento completo de Ana Hickmann aqui.

