Fabiana Justus rebate críticas sobre look: 'Mal educadas'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária adora mostrar o seu look e dar dicas de moda, mas isso nem sempre agrada a todos.

No último final de semana, a famosa postou fotos mostrando seu look e surgiu com um lenço vermelho no braço, o que dividiu opiniões.

Fabiana Justus fez questão de rebater as críticas que recebeu. "Meu lenço que umas amaram e outras não tanto está mandando um beijo especial nessa foto. Quando as mal educadas que comentam coisas como 'está feio', 'está horrível' e 'está péssimo' encontram pessoas na rua, será que elas também falam isso sem a pessoa perguntar a opinião?", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que só dá opinião quando é solicitada. "Detalhe, não é sobre só querer receber elogios. Sei que esses looks mais moderninhos dividem opiniões e está tudo bem. Por isso, nem perguntei nada. Apenas mostrei. Mas é uma dúvida de comportamento. Eu só dou opinião quando me perguntam. E mesmo assim jamais de maneira ofensiva e grosseira. Daí fiquei pensando como essas pessoas costumam fazer", concluiu.

Tratamento de manutenção

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nesta segunda-feira, 24, que está no hospital para realizar a medicação de manutenção de seu tratamento contra o câncer. Apesar de estar com seus exames ótimos, ela contou que terá que fazer esse tratamento por dois anos.

Após no último ano ficar internada por conta de uma leucemia e até receber um transplante de medula, a famosa agora só continua com os cuidados recomendados pelos médicos, pois está com sua saúde recuperada.

"Essa semana é a semana de medicação, que eu faço todo mês, de medicação de manutenção, então só para relembrar, porque se não vocês ficam tensos, tem gente que pega o bonde andando e não lembra que eu já falei, já faz um ano que eu faço essa, já fiz dez sessões, dessa medicação, são dois anos dessa medicação, protocolo é esse, para o tipo de câncer que eu tive, leucemia que eu tive", comentou sobre a manutenção do tratamento por conta de "mutações".

"E aí essa semana é sempre uma semana do mês que eu já sei que é um pouco mais chatinha, que geralmente eu fico mais enjoada, mais cansada, tem vezes que eu fico mais, tem vezes que eu fico menos, no final de janeiro, eu fiquei bem baqueada, bem enjoada, vamos ver como será essa semana e é chatinho também porque eu fico com o fiozinho pendurado", contou sobre ficar indo por cinco dias no hospital para receber os remédios.

