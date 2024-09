Fabiana Justus conta sensação esquisita que tem com seu cabelo: 'Maluco'

Com o cabelo crescendo após perda por conta de tratamento contra o câncer, Fabiana Justus conta sensação esquisita que tem com ele; veja

A influenciadora e empresária Fabiana Justus compartilhou mais uma vez uma sensação esquisita que tem com seus cabelos. Após perder os fios e ficar careca durante o tratamento contra o câncer, a famosa com frequência esquece que está sem as madeixas como antes.

Agora que os fios voltaram a crescer, a herdeira de Roberto Justus contou novamente sobre se ver com os cabelos de antes em sonhos e em outras situações. Sem saber como nascerão, se virão ondulados ou lisos, Fabiana Justus compartilhou a sensação diferente e comentou sobre ser menos exigente com sua aparência do que era antes de passar pela perda.

"É muito maluco que ainda não acostumei que tenho cabelo desse tamanho. Quando me imagino indo pra algum lugar, quando snho e me vejo no sonho, estou sempre de cabelo comprido! E vira e mexe ainda tenho a sensação que estou de cabelo preso", relatou.

"Tô ansiosa pra entender como o cabelo vai vir! Mas ao mesmo tempo estou adorando me ver de diversas maneiras. Me aceitei muito mais sem cabelo do que eu me aceitava com cabel. Eu era muito mais crítica com a minha aparência quando eu tinha cabelo comprido. Que doidera né?", analisou sobre suas mudanças.

É bom lembrar que Fabiana Justus descobriu que estava com leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer, no início do ano. Ao procurar atendimento no hospital por estar com febre e muita dor nas costas, ela teve o diganóstico e foi imediatamente internada para iniciar o tratamento e meses depois recebeu um transplante de medula.

Bastidores da surpresa de Fabiana Justus para Rafaella Justus

Após a festa de 15 anos da Rafa Justus, que rolou nesta última sexta-feira, 30, Fabiana Justus foi aos seus stories no Instagram e contou os bastidores de conversas que elas tiveram sobre o evento e de sua chegada surpresa.

Vale lembrar que Fabiana, está passando por tratamento contra leucemia mieloide aguda. A influenciadora então contou que a irmã quase desistiu de comemorar os 15 anos para fazer celebrar apenas em 2025. O motivo? Aguardar a recuperação de Fabiana.

"O momento é muito especial pra Rafa, porque é uma festa que ela sonhou muito. E, quando tudo aconteceu, no começo desse ano, a Rafa cogitou não fazer a festa, ela pensou em fazer de 16 anos. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, eu falei pra ela: 'Você jamais vai mudar a sua festa de 15 anos por minha causa'. E ela falou: 'Mas para mim não tem sentido você não estar lá'. Ela realmente pensou nessa possibilidade, ela é muito especial. Então eu estar lá hoje simboliza muito para nós duas, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz", contou.

O vídeo foi gravado antes de Fabiana ir à festa para estragar a surpresa, já que quase ninguém sabia que ela compareceria: "Eu tive que falar até para as crianças que eu não ia. As meninas me viram maquiada e não entenderam nada, eu falei, mas eu só falei que ia fazer um vídeo para elas não darem um fora, porque criança não sabe guardar segredo", brincou ela sobre os bastidores da surpresa.