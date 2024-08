Fã de Silvio Santos surge na porta de hospital com 'aviãozinho' que ganhou dele

Grande fã de Silvio Santos, Odete, vai à porta do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, com aviãozinho de dinheiro que ganhou em 2016

Ídolo de muitos brasileiros, Silvio Santos tem uma legião de fãs e que já apareceram na porta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, local onde ele estava internado desde o primeiro dia de agosto. Uma delas foi Dona Odete, senhora que surgiu no lugar com uma lembrança dada pelo dono do baú.

Entrevista por um repórter do SBT, a fã do dono da emissora contou que ganhou a nota de 20 reais em 2016, quanto teve a oportunidade de ver o famoso de perto no Programa Silvio Santos. Na ocasião, ela ainda teve a sorte de pegar o aviãozinho que ele jogava para a plateia.

Com o papel dobrado, dona Odete posou para as fotos e contou que não troca a nota por nada. Emocionada, ela declarou todo seu amor pelo apresentador. "Silvio Santos, eu te amo, é uma lembrança muito linda maravilhosa, você é da família, você entrava em nossas casas, todo domingo, minha mãe fazia macarronada, olha a notinha que o senhor jogou e caiu em mim", mostrou ela lembrando da importância dele em sua casa.

A família Abravanel escreveu uma carta para o público de explicou melhor a decisão de Silvio Santos de não ter velório. Além desse pedido, ele deixou outra ordem para o SBT. Antes de seu falecimento, ele disse que não queria que preparassem uma programação sobre sua partida. O comunicador acreditava que a preparação antecipada poderia trazer "azar".

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.