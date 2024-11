Expressão de Maria Flor em nova foto vira comentário na web: ‘Julgando sempre’

Virginia Fonseca exibe nova foto dos três filhos juntos e a expressão da filha do meio, Maria Flor, se destaca em uma das imagens

Sucesso na internet com sua espontaneidade, a pequena Maria Flor, de 2 anos, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, voltou a roubar a cena. Desta vez, a menina fez várias expressões divertidas ao posar para fotos com seus irmãos, Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, de 2 meses.

Em uma das fotos, a menina surgiu fazendo uma expressão de incômodo e os fãs fizeram comentários sobre o que estaria passando na cabeça dela. “Flor julgando sempre”, disse um seguidor. “A cara da Floflo olhando pro José e pensando: ele só sabe dormir”, brincou outro. “Maria Flor = Zé Felipe”, comentou mais um.

Virginia fez o post para celebrar a família que construiu com seu marido. "Esses dias me perguntaram qual meu sonho?! Fiquei pensativa e não soube responder, porque todos meus sonhos foram realizados e OBRIGADA DEUS por isso!! Mas ai quando cheguei em casa tive a certeza que meu sonho hoje é ver eles crescerem com saúde, no caminho de Deus, felizes e unidos. Obrigada Deus por tudo, sou só gratidão", afirmou ela na legenda.

Virginia Fonseca revela qual foi o primeiro presente que deu para os pais

Ainda nesta quinta-feira, Virginia Fonseca contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais.

A estrela disse que comprou o carro popular com o seu primeiro dinheiro que ganhou como influencer e decidiu presentear os pais. "Com o primeiro dinheiro que ganhei, eu comprei esse Onix para os meus pais porque eles estavam com um carrinho muito antigo. Na época, meu pai estava tratando um câncer de próstata. O carro, às vezes, nem pegava. Isso me deixava bem aflita. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei esse Onix para eles”, disse ela.

Em outro momento, Virginia mostrou que ela e Zé Felipe capricharam na decoração de Natal na mansão deles. Eles escolheram várias luzes natalinas e também esculturas inspiradas na data especial. Além disso, eles montaram árvores de Natal com bolas douradas na parte interna da mansão.

