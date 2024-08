Giovanna Lima é surpreendida com pedido de namoro de Lucas Pizane: 'Melhor dia'

Do BBB para a vida! Giovanna Lima é surpreendida com pedido de namoro durante passeio de balão com Lucas Pizane; veja o vídeo

Nesta segunda-feira, 19, Giovanna Lima foi surpreendida com um pedido de namoro durante um passeio de balão com Lucas Pizane. Nas redes sociais, os ex-participantes do Big Brother Brasil 24 compartilharam um vídeo do momento especial e trocaram declarações de amor, colocando fim aos rumores e confirmando o romance.

Em seu perfil no Instagram, Lucas Pizane, terceiro eliminado da última edição do reality show, compartilhou um vídeo emocionante do pedido de namoro, que aconteceu durante um passeio de balão. Enquanto sobrevoavam um campo, o cantor surpreendeu a nutricionista ao pegar uma caixinha de joia em seu bolso e fazer o tão esperado pedido.

Na sequência, Pizane compartilhou um clique para mostrar o anel em detalhes e compartilhou o significado da pedra eleita para simbolizar o namoro deles: “O significado da pedra citrino está associado à sua energia, semelhante à do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida”, ele escreveu na legenda.

Por fim, Lucas compartilhou um vídeo especial em que canta "Céu Azul" de Charlie Brown Jr. Ao fundo, aparece o balão que foi o cenário do pedido de namoro. Enquanto o artista solta a voz, também exibe imagens do tão esperado momento em que ele pediu a nutricionista em namoro: “Como é que foi seu dia?”, ele perguntou na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PIZANE (@lucaspizane)

Nos comentários, Giovanna se derreteu pelo namorado: “Melhor segunda-feira do mundo elegida pela revista eu”, ela brincou. Em seu próprio perfil, a ex-participante do confinamento compartilhou um clique ao lado do cantor e aproveitou para se declarar publicamente: “A vida não poderia melhorar, este será o melhor dia de todos”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lima (@giovannallima)

Vale lembrar que Lucas Pizane entrou no reality show comprometido com Beatriz Esquivel. Durante o confinamento, ele não teve nenhuma aproximação com Giovanna Lima. Após deixar a casa, o cantor terminou o relacionamento anterior e reencontrou a ex-sister em eventos. Foi então que surgiram os primeiros rumores de um affair.

Giovanna Lima falou sobre romance com Lucas Pizane:

Ex-participante do BBB 24, da Globo, a nutricionista Giovanna Lima falou sobre o affair entre ela e Lucas Pizane, seu antigo colega de reality show. Recentemente, após negarem o possível romance, os dois foram flagrados aos beijos no Maranhão, durante o evento de São João da Thay. Ao ser questionada sobre como ficou a relação entre eles, a ex-sister falou que não estava criando expectativas.