Giovanna rebate críticas após assumir namoro com Lucas Pizane: 'Narrativa mentirosa'

Sem paciência! A ex-BBB Giovanna Lima fez um desabafo em meio às críticas que tem recebido após assumir o romance com Lucas Pizane

Ex-participantes do BBB 24, da TV Globo, Giovanna Lima e Lucas Pizane estão oficialmente namorando! O novo casal, que já vivia um affair há alguns meses, assumiu publicamente o romance na segunda-feira, 19, quando o cantor realizou um pedido especial.

A relação, no entanto, não tem agradado alguns internautas. Após compartilharem nas redes sociais o vídeo do pedido oficial de namoro, os ex-BBBs passaram a receber críticas devido ao relacionamento.

Isso porque Lucas Pizane terminou o namoro com Beatriz Esquivel em maio deste ano. Por conta disso, seguidores do casal mostraram desaprovação na 'rapidez' do ex-brother em assumir o romance com a ex-colega de confinamento.

Sem paciência, Giovanna Lima usou seu perfil no X, antigo Twitter, para desabafar. "Engraçado demais ver que a galera cria uma narrativa totalmente mentirosa e distorcida, propaga por aí e acha que tá arrasando", escreveu ela na rede social, recebendo apoio de fãs.

O comentário da ex-sister aconteceu logo após uma crítica sobre a relação viralizar. Na mensagem em questão, uma internauta mencionou o fato da ex-namorada de Pizane estranhar a aproximação do cantor com Giovanna antes mesmo do fim da relação entre eles.

Vale lembrar que Beatriz Esquivel compartilhou um post enigmático assim que o affair entre Lucas Pizane e Giovanna veio à tona, em junho deste ano. Apesar de não ter mencionado nomes, internautas acreditam que a moça usou a publicação como uma espécie de indireta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Giovanna Lima curte Parintins e se joga na cultura amazonense

Festa anual que movimenta o turismo na região norte do Brasil, o Festival de Parintins se tornou um reduto dos ex-BBBs neste ano. Giovanna Lima (28), marcou presença na festividade e ficou apaixonada pela região. Em entrevista à CARAS Brasil, ela dá mais detalhes de sua viagem e declara seu amor pela cultura amazonense: "Encantada com tudo".

Essa é a primeira vez de Giovanna Lima no Festival de Parintins, ela revela que já tinha vontade de conhecer a região norte do país, mas desde que conheceu Isabelle (31), sua companheira de reality, o desejo de visitar o Amazonas só aumentou; confira a entrevista completa com a ex-BBB!