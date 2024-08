Ex-BBB Davi Brito comete nova gafe ao anunciar projeto e web não perdoa

Ex-BBB Davi Brito ficou entre os assuntos mais comentados após cometer nova gafe em revelação de podcast: 'Ele erra todas'

Campeão do BBB 24, Davi Brito ficou entre os assuntos mais comentados da web novamente. Na noite de segunda-feira, 12, o nome do jovem viralizou após ele anunciar através das redes sociais que terá seu próprio podcast.

O que chamou atenção entre os internautas foi um pequeno equívoco de Davi ao revelar o novo projeto. Isso porque, no momento em que escreveu o anúncio, ele acabou deixando passar um erro de digitação em uma das palavras.

"Por cast do Calabreso. Aguardem as novidades", escreveu o ex-BBB na legenda do vídeo onde revelou a criação do programa. Bastante animado com a notícia, Davi Brito não escondeu a empolgação com o podcast.

"Bora rapaziada, beleza, boa tarde! Tô passando pra falar com vocês aqui, ó, novo projeto que a gente vai lançar. ‘O Podcast do Calabreso’. Vamos pra cima! Aguardem novidade", declarou o ex-brother no registro, exibindo um estúdio de gravação.

Apesar de se tratar de um erro de digitação, o 'por cast' virou assunto na internet. Em comentários no site X, antigo Twitter, internautas não deixaram a gafe passar despercebida e relembraram outros episódios em que Davi acabou se atrapalhando.

"Ele não erra uma, né? Erra todas", declarou uma internauta. "Por Cast, o conceito é a cada programa ser o plágio de um podcast diferente", comentou outra. "Gente, ele não revisa o que escreve antes de postar, não?", questionou uma terceira.

Vale lembrar que, até o momento, Davi Brito não revelou mais detalhes de como será o novo projeto de sua carreira. O baiano, inclusive, tem gerado expectativa de uma possível participação em 'A Fazenda 16', da Record TV.

