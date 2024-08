Rachel Sheherazade aponta qual é a nova profissão do ex-BBB Davi Brito

Rachel Sheherazade revela detalhe de conversa com o ex-BBB Davi Brito e aponta qual curso ele pode fazer após abandonar a medicina

A apresentadora Rachel Sheherazade comentou sobre entrevista que fez com o ex-BBB Davi Brito para o seu novo programa na Record, chamando Domingo Record. Durante a coletiva de imprensa, ela contou que Davi revelou quais são os cursos que quer fazer na faculdade depois de desistir de cursar medicina.

“O Davi quer aproveitar a bolsa de estudos que ganhou para cursar Direito, Contabilidade ou Administração”, disse ela.

Inclusive, ela contou que ele já sabe qual profissão quer seguir. “Na verdade, o Davi quer virar um empreendedor imobiliário. Parece que ele se encontrou nessa área. Como ele chegou até aí, só no Domingo Record”, afirmou ela.

Vale lembrar que Davi ganhou o prêmio de R$ 2,9 milhões no BBB 24, da Globo, ao ser o campeão da temporada e investiu o dinheiro em imóveis e carros.

Veja o que Davi falou sobre desistir da medicina

Davi Brito revelou ao público que não irá mais seguir a carreira de medicina, pelo menos, por enquanto, nesta terça-feira (13). O influenciador participou do podcast Vem Que Tem, e confessou que tem outros planos para priorizar no momento.

Desde que saiu do BBB 24, como vencedor, o jovem havia dito que se prepararia para ingressar no curso através da bolsa que ganhou e passou a estudar para o vestibular, quando soube que deveria realizar a prova assim como outros candidatos ao curso.

"Todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar e lá na frente, vou elaborar esse plano, tenho meu direito. Eu saí campeão do BBB 24, os planos eram os de ser doutor, mas é um sonho que carrego comigo e eu tenho o direito de mudar", disparou o rapaz prevendo críticas.

Além da declaração ao podcast, Davi fez uma publicação no Instagram em que refletia sobre as escolhas que devem ser feitas ao longo da vida: "A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás", refletiu ele.