Irmã de Davi Brito desabafa sobre carreira do irmão após polêmicas

Recentemente, Davi Brito revelou que tem outros planos como influenciador e que desistiu da faculdade de medicina, na qual tentava ingressar

Raquel, a irmã de Davi Brito, saiu em defesa do irmão depois que o campeão do BBB 24 revelou que não seguiria os planos de fazer o curso de medicina, para o qual se preparava desde que saiu do reality, depois de ganhar uma bolsa no programa.

Nesta quarta-feira (14), Raquel fez um longo desabafo apontando que a tudo o que o irmão faz se torna alvo de críticas. Além disso, a jovem, que também é assessora de Davi, apontou que ele tem pessoas por trás da carreira, que ajudam na ascensão dele:

"Davi está agenciado por uma agência de verdade, por pessoas que querem o bem dele. Eu ganhei uma família enorme. Só Deus como esperei esse dia, sem dormir. Hoje acordo ao meio-dia, feliz, coisa que os coitados dos haters não fazem, porque só falam da vida do menino, já que falar dele dá engajamento", disparou Raquel.

Eu só tenho algo a Dizer….

Mais cedo, Raquel já havia feito uma sequência de postagens, onde reclamava da falta de liberdade que o irmão tinha para tomar decisões como pessoa pública: "O menino não tem mais liberdade de expressão, não pode focar no que quer. Não pode isso, não pode aquilo, não pode porr* nenhuma. A Tem gente que mexe os pauzinhos até que consiga destruir com as próprias mãos...", refletiu ela.

Davi muda de planos sobre faculdade

Na última terça-feira (14), Davi falou em entrevista ao podcast Vem Que Tem, que não irá seguir na carreira de médico por ter outros planos como influenciador. O campeão do BBB apontou que medicina foi um sonho que o acompanhou por muito tempo, mas que a fama mudou os planos, atitude que ele apontou como um direito dele.

Vale lembrar que Davi ganhou a bolsa de estudos no BBB 24 e passou a se preparar para o ingresso na faculdade quando saiu. No entanto, para a matrícula, ele deveria realizar o vestibular primeiro, o que fez com que ele passasse a estudar por conta própria enquanto procurava equilíbrio com a vida de figura pública.