Vencedor do BBB 24, Davi Brito compartilhou uma breve reflexão com seus seguidores nas redes sociais e disse que não vai mudar o seu jeito de ser

Vencedor do BBB 24, Davi Brito voltou a usar as redes sociais para compartilhar uma breve reflexão com os seguidores. Através de seus stories no Instagram, o ex-brother disse que não vai mudar o seu jeito de ser e garantiu que não se importa com os julgamentos dos outros sobre sua vida.

"Se vocês estão atrás de uma pessoa perfeita, vão para igreja buscar Jesus. O único perfeito é Deus. O resto é tudo falho e não existe um homem perfeito", iniciou ele. "Hoje em dia a internet é tão imunda. É um mundo obscuro e se a pessoa não tiver um psicológico bom, ela surta", completou.

E continuou: "Não devo satisfação da minha vida para ninguém,não estou aqui para agradar ninguém. 'Ah, Davi, só que hoje você é uma pessoa pública...' E daí? Eu sou o Davi de sempre! Eu vou sair para ouvir meu sonzinho, sim, tomar minha cerveja gelada. Não vou mudar porque as pessoas querem que eu mude. Vou continuar sendo quem eu sou, com a minha essência, com a minha personalidade. Não vou mudar por causa de ninguém".

"Vou sair para beber, curtir, namorar bastante, vou viajar, botar meu sonzinho em casa, tomar minha certeza gelada. Vou à praia, no shopping, sair sem camisa, andar de chinelo, curtir minha vida, porque quem paga as minhas contas sou eu. Não é ninguém", finalizou o ex-BBB.

