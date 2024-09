Prima de Davi Brito compartilha valor que recebeu por trabalhar nas redes sociais dele durante o BBB

Prima de Davi Brito e ex-administradora de suas redes sociais, Joyce Brito revelou quanto ganhou por cuidar das redes do campeão do BBB 24

Em participação ao podcast De Hoje a Oito, com Kadu Brandão, nesta quinta-feira, 26, a prima de Davi Brito, Joyce Brito, compartilhou detalhes sobre o cachê que ele teria pago pelo trabalho dos administradores das redes sociais, durante a participação no BBB 24.

Segundo ela, o campeão da edição deste ano pagou R$ 500 a ela, referente ao trabalho que desempenhou durante os três meses de programa. "500 reais para três meses. Eu o vi duas vezes, na festa de domingo e na festa dos ADMs, que não podia levar celular. Não podia gravar nada. Eu era responsável pelo WhatsApp. Era responsável por administrar grupos. Só ordens. Os grupos funcionavam puxando mutirão. Com 1.600 pessoas por grupo, mais ou menos. O povo mandando mensagem o dia todo, o povo brigando. O grupo falava o tempo todo, é uma loucura", contou.

Ainda durante a entrevista, Joyce relatou que a irmã do ex-brother, Raquel Brito, dava ordens aos administradores e o contrato era "voluntário". Vale lembrar que, após vencer o BBB 24, Davi reuniu os "adms" em uma reunião virtual.

"Ele disse que ia dar um guaraná. Ele falou que todo mundo foi um contrato voluntário e foi prometido por Raquel que ia ser pago um valor estipulado por Davi. A gente entende que foi um contrato voluntário, mas, durante o processo, Raquel criou expectativa nas pessoas que iriam pagar. Ela disse que tinha um caderno com o nome das pessoas", confessou Joyce Brito.

Davi opina sobre jogo de Raquel Brito em 'A Fazenda 16'

Campeão do BBB 24, da TV Globo, Davi Brito não esconde sua torcida para a irmã, Raquel Brito, confinada em 'A Fazenda 16'. Na noite de segunda-feira, 23, o jovem usou as redes sociais para compartilhar sua opinião sobre o jogo da peoa.

Por meio de seus stories no Instagram, Davi repostou um vídeo onde a irmã aparece discursando sobre respeito. No registro em questão, Raquel estava conversando com outros colegas de confinamento sobre o assunto, que virou pauta de discussão entre outros peões do programa.

Davi Brito, por sua vez, fez questão de parabenizar a atitude da familiar. "Boa pauta, Raquel, gostei. Tá jogando duro, né? Com 24 advogados, como não [jogar], né?", brincou o ex-brother. Confira mais detalhes!