Alane Dias fala sobre machucados no bumbum durante desfile de Carnaval

A ex-BBB Alane Dias abriu o coração ao comentar sobre os machucados em seu corpo causados por fantasia durante desfile da Grande Rio

Ex-participante do BBB 24, Alane Dias se tornou assunto no Carnaval 2025 após estrear no desfile da escola de samba Grande Rio. Além da performance da jovem na Sapucaí, os machucados que a fantasia acabou causando na paraense também chamaram atenção do público.

Na ocasião, Alane foi flagrada com o bumbum sangrando devido às inúmeras pedrarias brilhantes em seu look. Os adereços causaram arranhões em seu corpo em determinado momento do desfile, mas a musa não perdeu o samba no pé e seguiu firme até o fim.

Agora, após o fim da folia, a ex-BBB abriu o coração e comentou sobre o perrengue enfrentado em sua primeira apresentação de Carnaval na Grande Rio. "Pra quem está preocupado com meu bumbum, está todo ferido, mas não é isso que ia me parar, que ia fazer eu entregar menos que 200% do meu desfile", declarou ela nas redes sociais.

"Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua", completou Alane, celebrando ainda a vice-liderança da escola de samba.

"Somos bicampeões, gente, que dia, que loucura, que felicidade! Estou muito empolgada, porque dia 8 de março tem o Desfile das Campeãs, meu aniversário é dia 9 de março e eu vou realizar também esse outro sonho, que é virar o meu aniversário na Sapucaí", comemorou a ex-BBB, por fim.

Vale lembrar que a grande campeã do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro foi a Beija-Flor. Em São Paulo, a Rosas de Ouro conquistou o primeiro lugar este ano.

José Loreto fala sobre affair com Alane Dias

Recentemente, rumores de que o ator José Loreto e a ex-BBB Alane Dias estariam vivendo um affair tomou conta das redes sociais. Os boatos começaram no início deste ano, após os dois serem vistos juntos em diversos locais do Rio de Janeiro.

Desde então, Loreto e Alane, que já afirmou publicamente estar solteira, tentam seguir o romance de forma discreta e longe dos holofotes, mas sem muito sucesso. Em entrevista à 'Quem', o ator abriu o coração ao falar abertamente sobre o envolvimento com a ex-participante do BBB 24; confira detalhes!

