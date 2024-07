Davi Brito e Tamires Assis trocam unfollow após encontro desmarcado

A troca de unfollow entre Davi Brito e Tamires Assis veio após o influenciador desmarcar o encontro com ela, que ia até Salvador para revê-lo

O clima está nas melhores condições para o romance de Davi Brito e Tamires Assis. Nesta quarta-feira (17), após o campeão do BBB 24 cancelar o encontro com o affair, que estava no aeroporto de Brasília a caminho de Salvador para revê-lo, seguidores dos dois notaram que os dois deixaram de se seguir no Instagram.

Na última terça-feira (16), o influenciador avisou que não iria se encontrar com Tamires em decorrência de um mal-estar. Davi relatou que estava com dor de cabeça e febre, mostrando a foto do termômetro que marcava 38,6ºC. No entanto, internautas apontaram que a foto se tratava de uma imagem encontrada no Google e sugeriram que campeão do BBB teria forjado o estado de saúde.

Junto ao apontamento da web, Tamires contou como reagiu a notícia dada por Davi. Segundo a modelo, o affair enviou a mesma foto do termômetro para ela, quando estava prestes a embarcar em um vôo de Brasília, conexão de sua viagem, até Salvador, onde encontraria o influencer. Porém, a musa do Boi Garantido retornou a Manaus, após passar a noite em um hotel.

"A minha ideia era que a gente tivesse um momento só nosso. Tínhamos planejado passar três dias em Salvador, e, depois, seguiríamos para Chapada Diamantina, pra ficarmos só nós dois. Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar. Não sei se pode continuar uma amizade, não sei", ainda disse a modelo nos stories.

O affair de Davi e Tamires

O romance de Davi e Tamires floresceu durante as comemorações do Festival de Parintins, no qual o influenciadora foi prestigiar a amiga de confinamento do BBB 24, Isabelle Nogueira, que é cunhaporanga do Boi Garantido, mesmo grupo do qual Tamires é musa.

Durante o festejo, o casal foi visto aos beijos e registrado pelo amigo de Davi, Matteus Amaral, que também participou do Big Brother. Desde então, os dois trocaram interações nas redes e Davi até mesmo se declarou a Tamires: "Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", escreveu ele nas redes.