Afastado dos palcos, Zé Neto curte passeio com a mulher e os filhos

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, decidiu curtir um momento de descanso após se afastar dos palcos para tratar de uma depressão e síndrome do pânico.

Ele viajou de helicóptero ao lado da mulher, Natália Toscano, e dos dois filhos do casal, José Filho, de 7 anos, e Angelina, de 4, para o refúgio da família, uma fazenda em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Nas fotos postadas pela mulher do sertanejo no feed do Instagram, Zé Neto aparece todo sorridente durante a viagem e também passeando por uma estrada de terra com a família. Além disso, eles curtitam uma pescaria.

"Um final de semana abençoado, cercado pela família e guiado pela presença do Espírito Santo. Que a paz e o amor floresça em nossos corações. Uma semana abençoada", escreveu Natália na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Cristiano faz desabafo comovente após diagnóstico de Zé Neto

O cantor Cristiano usou as redes sociais para mostrar seu apoio a Zé Neto, que está em tratamento contra uma depressão e síndrome aguda do pânico. Devido ao quadro de saúde do artista, os shows da dupla foram suspensos pelos próximos 90 dias.

Em seu Instagram, o artista postou um texto falando sobre a doença e a importância de buscar ajuda. "Depressão é o câncer da alma. É algo que leva a morte, mesmo sem aparecer em nenhum exame. É uma doença que não escolhe, cor, raça, gênero ou classe social."

"[...] Luto com o meu irmão a quase 4 anos, tentando de toda forma ajudá-lo a se levantar, convivendo com isso, sofrendo com isso, sem poder falar a verdade, sem poder pedir socorro, eu sei o que vivi nesses 4 anos como ninguém. O Zé me chama de irmão mais velho, e eu sempre me senti na obrigação e por amor cuidar dele durante esses quase 15 anos de carreira. E não existia mais saída, não tinha opção, era preciso parar, dar um tempo", desabafou. Confira a publicação completa!