Eliana mostra look estiloso para casamento de Ana Maria Braga: 'Celebrar'

Eliana fez questão de mostrar o look escolhido para o casamento de Ana Maria Braga e arrasou no modelito estiloso. Confira!

Nesta sexta-feira, 4, acontece o casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda. A cerimônia intimista acontece na casa da apresentadora, em São Paulo.

A lista de convidados está repleta de famosos. Antes de ir para o evento, Elianafez questão de mostrar o look escolhido para a ocasião especial.

Em suas redes sociais, a artista compartilhou algumas fotos em que aparece com um vestido longo e fluido na cor azul claro. Para completar a produção, Eliana apostou nos cabelos soltos e uma maquiagem leve.

Em uma das imagens, ela surgiu ao lado do marido Adriano Ricco, que esbanjou elegância com um terno bege.

"E lá vamos nós celebrar o amor", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Maravilhosa", "Linda" e "Deslumbrante" foram apenas alguns dos elogios deixados pelos internautas.

Vestido da noiva

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, já está pronta para oficializar seu casamento com o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos. Os dois se casaram no final da tarde desta sexta-feira, 4, em uma cerimônia civil na cidade de São Paulo, que é onde eles moram.

Durante a tarde, a estilista Lethicia Bronstein revelou que foi a escolhida para fazer o vestido de noiva da comunicadora. Ela chegou ao local do casamento carregando o look da apresentadora com muito cuidado para entregar à noiva.

Vale lembrar que Lethicia Bronstein é queridinha das famosas. Ela já fez os vestidos de noiva de várias celebridades, como Claudia Raia, Gabriela Pugliesi, Carol Dias e Dani Calabresa.

Ana Maria e Fábio se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. Hoje em dia, ele é responsável por cuidar das redes sociais da namorada. Eles assumiram o romance em janeiro de 2023, mas os rumores começaram meses antes disso.

