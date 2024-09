Esposa de Luccas Neto relembra aborto: 'Uma das fases mais difíceis'

Mãe de dois meninos, esposa de Luccas Neto, Jessi Neto, relembra aborto espontâneo em sua primeira gravidez e fala sobre momento difícil

A esposa do youtuber Luccas Neto, Jessi Neto, relembrou um momento difícil que eles enfrentaram há cinco anos. Pais de dois meninos, Luke, de três anos, e Anakin, de um ano, a empresária falou sobre o aborto espontâneo que sofreu em sua primeira gravidez.

Em seus stories no Instagram, a mãe dos garotos falou sobre a perda e revelou que o episódio foi um dos piores enfrentados por ela e o marido. Jessi Neto então resgatou um clique tirado no dia 25 de setembro de 2019, quando estava no hospital para uma curetagem.

"Cinco anos atrás eu e o Luccas passávamos por uma das fases mais difíceis da nossa vida. Perdemos nossa primeira gestação e, por motivos de saúde, passei por uma curetagem. Parecia que nada ia ficar bem e eu sentia como se nunca fosse conseguir engravidar de novo. De fato o aborto espontâneo é muito comum, mas passar por ele não é algo que estamos preparados", comentou sobre a situação.

Em seguida, ela postou uma foto com esposo e os dois herdeiros no colo. "Hoje vivemos nossa maior promessa! Nosso maior sonho! O principal motivo que me ajoelho todos os dias para agradecer. Nossos meninos que enchem nossos dias de amor. E se eu tivesse que passar por tudo aquilo de novo pra ter eles e ter minha família exatamente como ela é, eu passaria! Quantas vezes fosse necessário. Luccas Neto, te amo!", declarou Jessi.

A esposa de Luccas Neto ainda contou que alguns meses depois do aborto, ela descobriu que estava esperando Luke. "Exatamente seis meses depois, no dia 26/03/2020, descobri que tava grávida do meu amorzinho que até hoje é grude da mamãe. Meu bebê", colocou um arco-íris sobre o primogênito ter sido seu "bebê arco-íris".

É bom lembrar que o youtuber e Jessi Neto moram em uma mansão no Rio de Janeiro. O empresário é irmão do também youtuber, Felipe Neto. Nos últimos meses, Luccas Neto bateu um marco impressionante com seu canal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessi Neto (@jessi)

Luccas Neto revela que sua mulher teve dificuldades ao viver vida de madame

Luccas Neto aproveitou sua participação no PodDelas, comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, para revelar como é a relação de sua mulher, a atriz Jessi Neto, com o dinheiro. Considerado um dos principais produtores de conteúdo voltado para o público infanto-juvenil, o irmão de Felipe Neto não divulga seus ganhos com seu canal no YouTube, muito menos de sua empresa, a Lucas Toon. Porém, estima-se que o valor seja algo entre 50 a 100 milhões de reais.

“Como vocês lidam com o dinheiro?”, questionou a apresentadora do programa de entrevistas. “Tu me acha pão-duro?”, brincou Luccas, falando com Jessi. “Não”, respondeu a mulher. “Eu gasto muito em coisas para a casa, para o nosso conforto”, explicou o influenciador. “Ele não é pão-duro. E essa aqui é madame de primeira linha... (risos) É muito engraçado isso. Quando a gente se casou, ficou junto e tudo mais”, completou Luccas. Leia mais aqui.