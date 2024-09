Esposa de Juliano Cazarré revela mudança de planos após filhos passarem mal

Casada com Juliano Cazarré, Leticia fez um breve desabafo sobre imprevistos ao contar que os seis filhos do casal estão doentes

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 26, para compartilhar um breve desabafo a respeito de imprevistos. Em seus stories no Instagram, ela contou que mudou os planos do dia devido a saúde dos filhos do casal.

Mãe de seis, Leticia revelou que todas as crianças estão doentes. Dias atrás, a companheira do artista já havia relatado que alguns dos herdeiros não estavam muito bem. Agora, ela explicou que precisou 'resgatar' o primogênito na escola após ele também passar mal.

A stylist ainda disse que acabou cancelando uma celebração com Juliano Cazarré, que completou 44 anos de vida no início da semana. "Só consegui parar pra fazer make agora. íamos almoçar para comemorar o aniversário do Juliano, mas o Inácio está passando mal e ligaram da escola porque o Vicente também está", declarou ela.

Em seguida, em tom de bom-humor, Leticia Cazarré comentou sobre diversas situações terem 'saído do controle' nos últimos dias. "Aqui em casa temos uma piada interna, que tudo acontece ao mesmo tempo. Quando as coisas começam a desandar, por exemplo, ficar doente e quebrar o carro, é sempre ao mesmo tempo", disse.

"Tô indo buscar o Vicente porque ele tá passando mal e o Inácio também já passou mal aqui em casa. Mas, até aí, crianças ficam doentes. A gente até abriu mão do almoço que eu e Juliano íamos, estou toda arrumada. A Ana, minha funcionária, avisou que a babá está se sentindo mal e não vem no final de semana. A técnica de enfermagem também me contou que quebrou o micro-ondas", desabafou ela, por fim.

Leticia e Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 6 meses.

Leticia Cazarré relata imprevisto após filhos passarem mal - Reprodução / Instargam

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Juliano Cazarré revela motivo para emendar trabalhos

O ator Juliano Cazarré poderá ser visto novamente nas telinhas! O artista, bastante querido pelo público, está no elenco de 'Volta por Cima', nova novela das sete da Globo. Substituto de 'Família É Tudo', o folhetim de Claudia Souto estreia no dia 30 de setembro.

Na trama, Juliano interpretará o personagem Jaime. Em entrevista ao 'F5', da Folha de S.Paulo, ele abriu o coração e falou sobre a decisão de emendar trabalhos sem 'descansar a imagem'; confira mais detalhes!