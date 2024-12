Juliette atualiza status de obra em nova mansão e mostra detalhes

Em suas redes sociais neste sábado, 14, Juliette atualizou status de obra em nova mansão e mostra adega, cinema e sala de produção

Juliettecontinua a impressionar os seguidores com a construção de sua mansão em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Recentemente a ex-BBB impressionou seus seguidores ao mostrar o campo de futebol coberto com uma grama de R$ 112 reais o m² e mostrar um quarto gigantesco.

A cantora atualizou os seguidores neste sábado, 14, sobre a finalização de novos espaços na casa: a adega, o cinema, o escritório e a sala de produções. Ansiosa, ela mostrou o progresso da construção e prometeu um tour completo quando tudo estiver em ordem.

O primeiro ambiente mostrado por Juliette foi a adega, ainda sem estoque e prestes a ser finalizada. O espaço é integrado com a sala de estar do imóvel. A artista escolheu uma marcenaria preta para guardas as bebidas e uma estrutura de vidro para conservá-las.

Depois a cantora mostrou o cinema da família. Ainda que o cômodo já esteja com a pintura e as luzes prontas, Juliette contou que precisa encontrar um projetor e um telão adequado para o ambiente. No vídeo, é possível ver que alguns móveis do espaço já chegaram, mas não foram abertos.

"A adega já está em 90%. Falta um painel e algumas coisas, mas já está terminando. O cinema está quase. Terminaram a marcenaria e os carpetes. Tudo está bem bonito. Quero mostrar tudo pronto para vocês", disse.

Juliette abre o coração sobre noivado com Kaique Cerveny

A ex-BBB Juliette Freire disse o tão sonhado ‘sim’ e está noiva do atleta Kaique Cerveny. Após compartilhar que o pedido foi oficializado em meio a amigos e familiares, a cantora falou sobre sua vida pessoal durante sua participação no primeiro dia da Comic Con Experience (CCXP), nesta quinta-feira, 5.

Em conversa com o portal GShow, ela contou: Ao falar sobre os planos para o casamento, ela contou que pretende deixar os preparativos para o ano que vem. "Noivamos e sabemos que queremos casar, mas ainda não chegamos na fase organizar. No próximo ano começamos a pensar nisso, vamos aproveitar cada passo".