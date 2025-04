Esposa de Geraldo Alckmin comove ao recordar 10 anos da morte do filho

Lu Alckmin, esposa de Geraldo Alckmin, prestou uma homenagem emocionante ao filho caçula do casal, falecido em 2015: 'Saudade profunda'

Lu Alckmin, esposa de Geraldo Alckmin, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao filho caçula do casal, Thomaz Alckmin, falecido aos 31 anos em 2015. Na terça-feira, 2, a companheira do vice-presidente da República recordou os 10 anos da partida precoce do jovem.

Em seu perfil oficial, Lu publicou um vídeo com alguns registros de Thomaz em família e ressaltou que o filho sempre estará em seu coração. A esposa de Alckmin ainda disse ser grata por ter vivido quase 32 anos ao lado do caçula, que também faria aniversário em abril, mesmo mês de sua morte.

"Abril é um mês que traz uma mistura de sentimentos. Hoje, dia 2, lembramos os dez anos desde que nosso querido Thomaz foi ao encontro de Deus. E, em breve, no dia 6, celebramos 42 anos do seu nascimento. A saudade é profunda, mas ela não é comparável ao imenso amor e à alegria que sentimos por tê-lo em nossas vidas por quase 32 anos", escreveu ela na legenda.

"Seguimos em frente, carregando as memórias desse filho tão amado, confiantes no propósito do Senhor e sabendo que, enquanto estivermos aqui, ele sempre estará conosco em nossos corações", completou Lu Alckmin.

Thomaz Alckmin faleceu em 2 de abril de 2015, após a queda de um helicóptero em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Além do filho de Lu e Geraldo Alckmin, outros quatro passageiros que estavam na aeronave também faleceram no acidente.

Lu Alckmin falou sobre o acidente que matou o filho

Em entrevista ao Universa, do UOL, Lu Alckmin relembrou como foi o seu último encontro com o filho e também como recebeu a notícia da morte dele no acidente. "A última vez que vi meu filho mais novo foi no dia 1º de abril de 2015, uma quarta-feira. Ele morreria no dia seguinte. Eu estava em um evento, mas, em vez de ir para a minha casa, fui para a dele", recordou.

Então, Lu viajou para Campos de Jordão e recebeu uma ligação para voltar para São Paulo. Neste momento, o filho dela já tinha falecido; confira mais detalhes!

