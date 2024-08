Geraldo Alckmin faz revelações sobre quando Silvio Santos foi feito refém

Após morte de Silvio Santos, Geraldo Alckmin faz revelações sobre quando o apresentador foi feito refém em sua mansão em 2001

O vice-presidente Geraldo Alckmin relembrou quando Silvio Santos foi feito refém em 2001. Governador de São Paulo na época, o político fez revelações sobre o episódio assustador da vida do comunicador, que, mesmo diante do momento tenso reagiu com bom-humor.

Em entrevista ao SBT, Alckmin comentou que o comunicador, falecido neste sábado, 17, brincou com a esposa ao ser liberado pelo criminoso. "Eu vi quando ele respondeu: 'meu bem, não foi desta vez'. Até num momento tenso, de dificuldade, a gente via o bom humor", contou o político.

Geraldo falou que acredita que o poder de comunicação de Silvio Santos ajudou no processo de libertação. "Não tenho dúvida que foi a capacidade de comunicação, persuasão [de Silvio Santos], que fez o sequestrador se entregar", relatou.

Para quem não lembra, uma das filhas do empresário, Patricia Abravanel, foi sequestrada e passou cerca de uma semana em cativeiro. A apresentadora foi liberada após o pagamento do resgate de R$ 500 mil. Dois sequestradores foram presos após liberarem a famosa, mas, um terceiro fugiu e invadiu a mansão de Silvio Santos.

A invasão aconteceu no dia 30 de agosto de 2001 e o Homem do Baú foi feito de refém com os presentes na casa por cerca de oito horas. O sequestrador então pediu um helicóptero para fugir da polícia e se recusava a se entregar. Ele liberou Íris Abravanel, as filhas e ficando apenas com Silvio, que foi libertado por último. É bom lembrar que a história será retratada no filme, Silvio, estrelado por Rodrigo Faro.

Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, relembrou doando sequestro de Silvio Santos em participação ao vivo em programa especial sobre a morte do apresentador. pic.twitter.com/PAq1fD4oS9 — Prints da TV (@tv_prints) August 17, 2024

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.