Esposa de Cid Moreira revela decisão do apresentador sobre a CARAS: 'Fez questão'

Fátima Sampaio Moreira relembra quando Cid Moreira tomou uma decisão importante sobre Revista CARAS

Morreu aos 97 anos nesta quinta-feira, 3, Cid Moreira. O jornalista e primeiro âncora do Jornal Nacional, da TV Globo, estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, desde o dia 4 de setembro, com quadro de insuficiência renal crônica. A causa da morte teria sido falência múltipla dos órgãos.

Considerado um ícone da TV brasileira, o comunicador era famoso por sua voz marcante e inconfundível. Ele liderou o principal telejornal da TV por 26 anos e narrou grandes reportagens, além de ter feito colaborações para o Fantástico.

Em entrevista à CARAS Brasil, Fátima Sampaio Moreira relembra que Cid não era só um jornalista amado por brasileiros. Ele sabia reconhecer a importância da imprensa de todos os segmentos e tinha um carinho especial pela revista.

"Ele amava vocês pois ele me conheceu trabalhando aí! Fez questão de ir à festa de 30 anos pelo carinho que tinha com vocês", revela a viúva em contato por telefone no início da tarde de hoje. Ela foi casada com o famoso por 23 anos.

A festa de 30 anos da Revista CARAS ocorreu em dezembro de 2023, em São Paulo, e reuniu inúmeras celebridades. No evento, o jornalista reencontrou grandes amigos que fez ao longo da sua brilhante trajetória na televisão e esbanjou simpatia.

Na época, o apresentador já estava morando na região serrana do RJ e optou por aceitar o convite especial para comemorar três décadas da revista da qual ele estrelou uma capa icônica e memorável com ensaio exclusivo na banheira.

Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927, Cid iniciou carreira no rádio em 1944. Trabalhou narrando comerciais e, em 1951, entrou para a televisão e narrou comerciais ao vivo na TV Rio. Foi em 1963 que ele atuou como apresentador de noticiários na mesma emissora.

Sua estreia no JN ocorreu em 1969 após a criação do telejornal que passou a ser o primeiro transmitido em rede e logo ganhou a dimensão mantida por décadas. Antes disso, o dono do "Boa Noite" mais marcante e insubstituível chegou à Globo para substituir Luís Jatobá (1915-1982) no Jornal da Globo, exibido na faixa que atualmente é ocupada pela novela das sete.