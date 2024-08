LOOK DO DIA!

À espera de Aurora, a atriz Duda Reis compartilhou o look do dia e recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores nesta quinta-feira, 15

Duda Reis encantou seus seguidores na tarde desta quinta-feira, 15, ao compartilhar mais um registro da barriguinha de sua primeira gestação. A atriz está esperando Aurora, fruto de seu casamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece caminhando, usando um look à vontade e deixando a barriguinha de fora. Para o look do dia, Duda apostou em tons neutros e tecidos leves e uma rasteirinha preta.

"Acessório do dia: barriguinha", escreveu na legenda do registro. O clique recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores: “Muito linda essa mamãe”, elogiou o marido da influenciadora, “Gatinha demais”, escreveu uma, “Lindíssima”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

O casal descobriu o sexo do bebê através de um chá revelação, em julho, e encantou com a escolha do nome da menina, que se chamará Aurora. O nome escolhido pelo casal é Aurora, que carrega significados como “aquela que brilha como o ouro”, "o nascer do sol", "o raiar do dia", “a que nasce do oriente” ou “amanhecer”.

Em Orlando, Duda ganha café da manhã especial

Pouco antes de se refrescar na piscina, Duda compartilhou com seguidores alguns registros do café da manhã temático com direito a visita vinda diretamente dos contos de fada. A atriz recebeu na hospedagem de Orlando a princesa Aurora, de A Bela Adormecida, que tem o mesmo nome da filha.

A cidade de Orlando é bastante popular entre os entusiastas do mundo Disney, já que é onde os parques temáticos da marca são encontrados: “Recebi a visita da princesa Aurora, que sonho! Mal posso esperar para a minha Aurora viver tudo isso, ano que vem estaremos aqui com toda a família!", confessou a artista. Veja os cliques!