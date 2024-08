À espera do primogênito com Lorena Maria, MC Daniel se declara ao filho

Recentemente, MC Daniel anunciou a espera do primeiro filho com Lorena Maria, algo que ele já revelou ser um grande sonho de sua vida

MC Daniel não esconde que está ansioso para conhecer o filho, o primeiro bebê com a namorada, Lorena Maria. Nesta sexta-feira (23), o cantor fez uma declaração emocionada e fez uma promessa fofa para o pequeno. Daniel já havia dito em outras ocasiões que tinha um grande sonho de se tornar pai, por imaginar a construção de sua própria família.

"Você vai ter muito orgulho do seu pai, pode ter certeza disso. Estou trabalhando por você e ansioso pela sua chegada", escreveu o funkeiro. Daniel compartilhou um clique fofo do bebê, um registro feito durante um dos exames ultrassom de Lorena.

A declaração veio em seguida de uma comemoração pessoal do MC, que acaba de bater 20 milhões de seguidores nas redes e está prestes a lançar um álbum com participação de Ludmilla: "Vinte milhões (de seguidores), três dias para o álbum, Deus me blinde de todo mal enviado a mim e que seja feita a sua vontade", refletiu ele.

Pouco antes de anuncia a gravidez de Lorena, Daniel já havia dito no podcast Brunet Cast que tinha o sonho de ser pai e se emocionou no meio da fala: “O meu maior sonho da vida é ser pai, desde quando era pobre. Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço a Deus um filho".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

MC Daniel faz aumento no cachê e surpreende

Recentemente Daniel fez uma revelação surpreendente sobre quanto cobra por um show seu. O MC ainda lembrou da época em que ainda não era conhecido e linpava o chão para juntar dinheiro. Na época, o funkeiro ganhava apenas R$ 35 por dia, cerca de R$ 850 por mês.

Agora que já é conhecido como um dos maiores nomes do funk brasileiro, Daniel precisou aumentar o se cachê, que anteriormente era de R$ 200 mil. (Confira o novo valor)