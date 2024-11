Eriberto Leão posta clique raro da esposa em homenagem de aniversário

O ator Eriberto Leão postou nas redes sociais uma foto rara da esposa, Andrea Leão, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Eriberto Leãousou as redes sociais para compartilhar um clique raro de sua esposa, Andrea Leão, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 11.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que a amada aparece sorridente em meio à natureza e prestou uma bela homenagem para ela. "Hoje é o dia dela! O amor da minha vida, o amor da vida dos meus filhos, a mulher que faz a minha vida evoluir, que me faz ser um homem melhor a cada dia", disse o artista no começo do título.

Depois, Eriberto se declarou para Andrea. "Te amo tanto, Andrea! E desejo que sua luz ilumine cada vez mais esse mundo. Você faz a diferença. Muitas bênçãos, muita proteção, muita saúde e muitas alegrias! Sou muito afortunado de ter encontrado e reconhecido você, meu amor", completou.

Os fãs do ator deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Muitas felicidades, à Andréa", escreveu a atriz Gloria Pires. "Parabéns, Andrea muitas felicidades neste novo ciclo, regado de bênçãos e boas novas!! Feliz dia!", disse uma seguidora. Andreia também agradeceu a homenagem do marido. "Amor da minha vida! Muito obrigada por me fazer tão feliz. Obrigada", falou a aniversariante.

Eriberto Leão e Andreia estão juntos desde 2009 e são pais de dois meninos, João, de 13 anos, e Gael, de sete.

Confira:

Eriberto Leão aproveita companhia dos filhos em passeio no shopping

Eriberto Leão foi fotografado passeando em shopping ao lado de seus filhos na Zona Sul do Rio de Janeiro. De mãos dadas com João e Gael, o pai caminhou com os filhos e apareceu segurando algumas sacolas durante o passeio. O ator usava uma camiseta branca estampada e um short cinza, enquanto os meninos vestiam camisetas e calças pretas. Veja as fotos!

