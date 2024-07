'Era totalmente apaixonado pela filha', recorda parceiro de cena de Thommy Schiavo

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Gouvêa lamenta a morte de Thommy Schiavo e presta homenagem; os dois eram parceiros de cena em Guerreiros do Sol

A morte de Thommy Schiavo surpreendeu, não apenas os fãs, mas também os colegas de profissão do ator, que gravava Guerreiros do Sol (Globoplay). Para Lucas Gouvêa, seu companheiro de cena, a parceria ultrapassou o trabalho e os dois costumavam brincar entre si e conversar sobre a paternidade, tema em comum para os artistas.

"Conheci o Thommy Schiavo nas gravações de Guerreiros do Sol, no sertão", conta Gouvêa, em entrevista à CARAS Brasil. "Além de conversar sobre trabalho, conversávamos muito sobre paternidade, era totalmente apaixonado pela filha. Ele tinha esse brilho no olhar do pai de primeira viagem, amoroso. É uma tristeza."

O ator, que é pai de dois filhos, diz que o parceiro de cena costumava fazer chamadas de vídeo com a pequena Lara, de 1 ano, nos intervalos das gravações e durante à noite, enquanto o elenco jantava na cidade. Gouvêa conta que, além do amor pela filha, Thommy esbanjava simpatia e simplicidade.

"Ele é desses que falam com a mesma simpatia com a moça da limpeza, do cafézinho, até o diretor e elenco. Ele transitava muito bem por todos esses lugares, sempre simpático e sorridente", recorda. "Todas as cenas dele foram comigo, uma honra isso."

Gouvêa diz que o artista tinha uma boa relação com todos no set de filmagens, e que já conhecia alguns membros da produção por ter trabalhado no remake de Pantanal (Globo, 2022), como o peão Zoinho. Os dois se conheceram em Piranhas, Alagoas, no início das gravações da trama do Globoplay, enquanto tomavam café da manhã.

O ator conta que Thommy chegou às instalações cerca de dois dias depois dele, e, então, seu produtor os apresentou. "Nos conhecemos no café da manhã e desde então surgiu uma parceria. Ele era um cara muito bacana, muito simples. O que mais me chamou atenção foi seu coração, sua generosidade."

Da boa relação, surgiu uma tradição no set de filmagens. Gouvêa conta que Thommy costumava usar todos os minutos disponíveis para tirar cochilos, e, então, ele religiosamente tirava fotos do parceiro tirando sonecas. "Ele sempre cochilava, qualquer intervalinho assim."

"Se tinha que trocar alguma coisa, trazer figurante, troca de equipe... ele já sabia que ia demorar e usava o chapéuzinho do figurino para buscar uma sombra, seja onde for, e cochilava muito. Isso virou uma piada, tirei muitas fotos dele dormindo. Virou uma tradição no set. O pessoal até perguntava: 'Tirou foto do Thommy dormindo hoje?'", relembra.

Na trama, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, ele interpreta um policial que vai caçar o cangaceiro Josué (Thomás Aquino), o protagonista. A novela é uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita e tem nomes como Nathalia Dill e José de Abreu no elenco.

Thommy Schiavo morreu neste sábado, 20, aos 39 anos. Além da filha, o ator deixa também sua esposa, a maquiadora Angra Monaliza, que conheceu nos bastidores do remake global. De acordo com a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), o artista sofreu uma queda de um prédio de dois andares e não resistiu.

A notícia da morte foi divulgada pelo ator Leandro Lima e, posteriormente, confirmada pela equipe do artista através das redes sociais. Além de Pantanal e Guerreiros do Sol, ele já esteve em produções como Paraíso (2008), Escrito nas Estrelas (2009), Beleza Pura (2010) e Cordel Encantado (2011).

CONFIRA COMUNICADO SOBRE A MORTE DO ATOR THOMMY SCHIAVO, O ZOINHO DE PANTANAL: