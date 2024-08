Equipe toma decisão sobre a vaga de estacionamento de Silvio Santos no SBT

Vai ser ocupada? Funcionários decidem o destino da vaga de estacionamento icônica de Silvio Santos e prestam homenagens no SBT

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Embora tenha se afastado da televisão há alguns anos, ele continuava com sua vaga reservada no estacionamento do SBT. Agora, após sua morte, os funcionários revelam o destino desse espaço, que está sendo usado para prestar homenagens ao antigo patrão.

De acordo com a cobertura da Globo, Silvio está recebendo tributos dos funcionários que estão de plantão no canal. Enquanto sobrevoavam o estúdio da emissora com um helicóptero, foi mostrado que a vaga de estacionamento permanece com uma estrela em destaque e recebe itens como flores e outras homenagens póstumas.

Funcionários do SBT estão colocando flores na vaga exclusiva de Silvio Santos no estacionamento da emissora 🥺🌹🤍 pic.twitter.com/ElyALkWGnf — POPTime (@siteptbr) August 17, 2024

Tudo indica que o local será mantido como um tributo eterno ao apresentador. Vale destacar que, há poucos dias, o apresentador do ‘A Praça é Nossa’ Carlos Alberto de Nóbrega revelou que a emissora não desfez a vaga cativa do antigo patrão e que, ao estacionar na vaga ao lado, ele se lembrava do amigo de longa data todos os dias.

"A gente não esquece do Silvio. O Silvio é eterno. Eu, particularmente, como amigo dele há 70 anos. O meu carro fica ao lado da vaga dele. E quando eu chego, às vezes, eu vejo aquele carro parado ao lado do meu, dá uma saudade danada”, Carlos Alberto abriu o coração sobre a saudade em recente entrevista ao Splash, do UOL.

É importante destacar que Silvio Santos faleceu aos 93 anos neste sábado, 17, devido a broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1. Ele estava internado no hospital há 17 dias. Segundo a família, o apresentador escolheu ser internado, e apenas um número restrito de pessoas foi autorizado a visitá-lo. Ele estava afastado da televisão há dois anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Corpo de Silvio Santos é acompanhado por escolta ao deixar hospital:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a cobertura da Globo, o corpo do apresentador foi cuidadosamente acompanhado por escolta ao deixar o hospital. Agora, as despedidas devem ocorrer com total discrição, conforme as próprias recomendações do eterno dono do baú.

Segundo informações obtidas pela Quem, o corpo do apresentador foi encaminhado para um cemitério reservado e exclusivo para a família. As despedidas estão previstas para ocorrer amanhã de manhã. Vale destacar que Silvio Santos optou por não ter um velório. A decisão do dono do baú será respeitada e foi avisada no plantão do SBT; saiba mais detalhes.