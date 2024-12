Enzo Celulari encanta ao postar foto com os três irmãos

Enzo Celulari encantou os seus seguidores ao compartilhar uma foto em que aparece ao lado dos irmãos Sophia, Chiara e Luca

Em suas redes sociais, Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta terça-feira, 10, o rapaz de 27 anos publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos seus últimos dias, mas uma imagem em especial chamou a atenção dos internautas.

No registro, Enzo surgiu ao lado dos irmãos Sophia, de 21 anos, Chiara, de dois anos, filha de Edson Celulari e Karin Roepke, e Luca, de um, filho de Claudia com Jarbas Homem de Mello.

"Dump perfeito", escreveu Enzo na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Lembranças tão lindas", escreveu uma internauta. "Família linda", elogiou outra.

Por que Enzo Celulari recusa convites para atuar?

Discreto, o empresário Enzo Celulari fez sua primeira participação em um podcast e falou abertamente sobre sua carreira profissional. Em entrevista ao Shoes Off, o filho mais velho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari revelou que já recebeu propostas para atuar nas telinhas - e não aceitou.

Diferente dos pais, Enzo decidiu não trilhar a carreira artística na dramaturgia. De acordo com o jovem de 27 anos, apesar de ter realizado um curso de teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ele acredita que existam pessoas mais preparadas para os papéis oferecidos.

"Eu não quero me ver na obrigação de aceitar um convite, de ocupar um lugar que eu não acho que seja meu. De ocupar um lugar que talvez seja de uma pessoa, talvez não, com certeza, seja de uma pessoa que se preparou 30, 40 anos para estar ali. E só porque eu tenho seguidor, porque alguém quer me ver ali de forma inédita naquele produto, que eu vou aceitar", explicou ele.

"Primeiro que eu não vou me expor dessa forma. Segundo que eu não vou expor o produto dessa forma. E eu tenho um respeito pelo ofício, por quem faz isso, escolheu fazer isso, estudou isso. Eu sei o que tem por trás daquilo ali para chegar em uma perfeição de uma interpretação", continuou Enzo Celulari.

