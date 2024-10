Em viagem, Luan Santana baba por Jade Magalhães grávida; veja as fotos

Esperando sua primeira filha com Jade Magalhães, Luan Santana baba ao ver a amada belíssima durante viagem; confira os cliques

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães encantaram com novas fotos da viagem que estão fazendo. Muito apaixonado pela mãe de sua filha, o sertanejo surgiu babando por ela e fez mais cliques da amada grávida na praia.

Nesta quarta-feira, 09, a influenciadora digital, que está esperando uma menina do famoso, postou os registros tirados pelo namorado e mais uma vez impressionou com sua beleza. Usando um vestido bege de uma alça só e com um acessório prata imitando concha, a mamãe de primeira viagem chamou a atenção.

Exibindo sua barriguinha com elegância e estilo, Jade Magalhães posou para Luan Santana e o artista babou pela sua eleita. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal. "Tão lindos", escreveram. "Esse fotógrafo está arrasando ein?! Tá linda, Jade", disseram.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora postou mais fotos feitas pelo cantor. Na ocasião, ela chamou bastante atenção ao deixar sua barriga de grávida completamente à mostra em um look vermelho arrasador.

No último mês, o casal encantou e emocionou ao exibir um vídeo mostrando o ultrassom da bebê. O momento comoveu os fãs de Luan Santana e Jade Magalhães. Até aquele momento, eles não tinham postado o vídeo revelando que estão esperando uma menina.

Qual é o nome do bebê de Luan Santana e Jade Magalhães?

O casal do mundo sertanejo ainda não escolheu o nome do bebê e nem revelou o sexo publicamente. A modelo segue uma intença rotina de cuidados médicos para passar por uma gestação tranquila, o que inclui exames de rotina.

A assessoria de imprensa do intérprete de Meteóro divulgou uma nota à imprensa em que deixa entendido que os dois buscam um nome com significado que os represente.

"O nome dele (Luan) significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela [Jade] é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", diz o comunicado.