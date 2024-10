Luan Santana faz fotos de Jade Magalhães e barriga se destaca: 'Enorme'

Esperando uma menina com Jade Magalhães, Luan Santana faz fotos da amada exibindo barriga e tamanho chama a atenção; veja

A namorada de Luan Santana, Jade Magalhães, encantou com novas fotos mostrando sua barriga de grávida. Nesta terça-feira, 08, a influenciadora digital compartilhou cliques feitos pelo cantor e impressionou ao surgir deslumbrante em uma praia.

Usando um look vermelho elegante, a eleita do sertanejo deixou o abdômen totalmente à mostra ao vestir o top com saia. Aproveitando a paisagem do local e com a luz do sol se pondo, Jade Magalhães esbanjou beleza e encantou ao exibir sua fase de gestante.

"Pelo fotógrafo mais lindo", escreveu na legenda sobre ter posado para o pai de sua filha. A influenciadora e o cantor revelaram recentemente que estão esperando uma menina. Eles já sabiam faz tempo o sexo, mas só contaram para o público nas últimas semanas com um vídeo divertido com tinta.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiram ao verem a barriga ainda maior e Jade Magalhães muito elegante na praia. "Meteorinha já tá enorme, gente", escreveram os fãs da voz de Meteoro. "A mamãe mais linda do mundo", admiraram.

No último mês, o casal encantou ao exibir um vídeo mostrando o ultrassom da bebê. O momento emocionou os fãs do cantor e de sua eleita.

Qual é o nome do bebê de Luan Santana e Jade Magalhães?

O casal do mundo sertanejo ainda não escolheu o nome do bebê e nem revelou o sexo publicamente. A modelo segue uma intença rotina de cuidados médicos para passar por uma gestação tranquila, o que inclui exames de rotina.

A assessoria de imprensa do intérprete de Meteóro divulgou uma nota à imprensa em que deixa entendido que os dois buscam um nome com significado que os represente.

"O nome dele (Luan) significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela [Jade] é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", diz o comunicado.