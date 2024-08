Em último jogo olímpico da carreira, Thaisa faz história no vôlei e se emociona

A jogadora de vôlei, Thaisa Daher, se tornou uma das brasileiras a subir três vezes no pódio olímpico após a conquista do bronze nos Jogos de Paris

Ao lado da seleção feminina de vôlei, Thaisa Daher fez história, entrando para o time seleto de brasileiras que subiram ao pódio três vezes, após a vitória do bronze olímpico contra a Turquia, neste sábado (10). Com o fim dos Jogos em Paris, a veterana do vôlei encerra sua jornada com nas Olimpíadas e surgiu emocionada durante entrevista com o fim premiado.

"Encerrei um ciclo. Foi uma vida dentro da seleção, tanto de base, quanto já adulta, que só a gente sabe o que passamos, o que temos que superar. Aguentar está aqui não é fácil, mas é muito amor pelo que fazemos. Agora acabou... Agradeci muito às meninas, a Gabi [Gabi Guimarães, capitã do time], por tudo o que elas fizeram. Elas se esforçaram por mim", disse atleta aos prantos, em conversa com a TV Globo.

Na última quinta-feira (8), o time brasileiro perdeu a semifinal para os Estados Unidos, algo que ainda causa um pouco de dor na atleta, que mesmo assim reconhece o peso do terceiro lugar:

"Eu queria muito trazer o ouro para elas, porém esse bronze vai valer ouro. Porque, esse grupo merece, nunca vi um grupo tão dedicado por querer tanto algo de verdade. A minha geração também queria, mas era diferente... Senti uma gana diferente, tenho certeza que elas farão acontecer", concluiu a veterana.

Impossível não chorar com a Thaísa! A nossa mami é sinônimo de força e resiliência! OBRIGADAAAAA POR SE ENTREGAR E DAR ALEGRIA PRO BRASIL INTEIRO!!! ❤️ #GlôNasOlimpíadas#JogosOlímpicos#Paris2024pic.twitter.com/bLq0yWaaVB — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 10, 2024

Thaisa terminou a trajetória olímpica com prosperidade. São duas medalhas de ouro, sendo a primeira delas conquistada em 2008, em Pequim, e a segunda em Londres, no ano de 2012. Além da medalha de bronze ganhada há poucas horas em Paris.

Quem são as brasileiras que fizeram história nas Olimpíadas?

Thaisa está entre as cinco brasileiras que conquistaram um lugar no pódio olímpico mais de uma vez. Além da jogadora de vôlei estão Fofão, Marta, Mayra Aguiar e Rebeca Andrade, sendo a última também dona da marca histórica de maior medalhista olímpica do Brasil após o fim das Olimpíadas.