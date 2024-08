Em Paris, Gabriel Medina ganha 'surpresa' de pombo

O medalhista olímpico, Gabriel Medina, relatou o contratempo que teve enquanto passeava pela capital francesa com amigos

Diferente das seleções brasileiras femininas de futebol e vôlei, que ganharam a medalha de prata e de bronze, Gabriel Medina não teve muita sorte neste sábado (10). Como relatou o surfista, ele passeava tranquilamente de bicicleta por Paris, onde acontecem os jogos olímpico, quando percebeu que um pombo havia defecado em seu braço.

"Legal. Aconteceu algo inédito aqui", ironizou o surfista, que conquistou medalha de bronze para o Brasil, na competição masculina em Teahupo'o. "Estava pedalando de boa em Paris quando o pombo me cag*u, na minha camisa e no meu braço", disse o atleta com uma expressão contrariada.

Gabriel Medina vira "torcedor" em Paris após vitória da medalha de bronze

Desde o fim das provas olímpicas de surfe, que foram realizadas na Polinésia Francesa, Medina tem acompanhado colegas de outras modalidades em Paris. Na última sexta-feira (9), o atleta marcou presença na final de vôlei de praia, onde as atletas Ana Patrícia e Duda Lisboa conquistaram a medalha de ouro contra as jogadoras canadenses.

Em outra ocasião, o surfista esteve na semifinal do vôlei feminino, em que Brasil jogou contra os EUA. No evento, ele torceu para as brasileiras ao lado dos atletas Bruninho, do vôlei, Rebeca Andrade e Rayssa Leal.

O momento foi marcado por uma foto que derreteu os corações de brasileiros e, até mesmo, de personalidades famosas do país: "Só podia entrar na foto quem são os melhores do mundo, né? Entendi! Tá doido, que foto!!! Sou fã de todos", comentou o cantor Thiaguinho.

Além de participar ativamente como torcedor, o atleta também aproveitou para relaxar conhecendo a cidade de Paris junto do amigo e também surfista, Pedro Scooby. Nas redes, a dupla deu o que falar: "Tenho medo desses dois juntos em Paris. Gabriel já já aparece na 'Gossip do Dia'", brincou uma usuária do X.