A influenciadora Isabel Veloso divulgou uma nota nesta quarta-feira, 21, em resposta aos ataques que vem recebendo nas redes sociais desde que anunciou sua primeira gravidez. O texto cita episódios de "calúnia, injúria e difamação" e também é assinado pelo advogado Emanuel Ricardo Ribeiro Benini, que presta assessoria jurídica para a jovem, que luta contra um câncer terminal.

"Lamentavelmente, episódios de calúnia, injúria e difamação expressamente tipificados no art. 138, 139 e 140 do Código Penal, tem sido frequentes envolvendo o nome de Isabel Veloso. Prezando sempre pela veracidade das informações, repudia-se todas as falsas informações e acusações que foram covardemente espalhadas nas redes sociais nos últimos dias envolvendo seu nome, sua honra e sua moral", inicia o texto.

Que complementa: "De antemão, a assessoria jurídica de Isabel Veloso informa que foram identificados indivíduos para apuração de medidas cabíveis, nas áreas cíveis e criminais, que envolve à prática de fake news e ainda, atos ligados a calúnias, injúrias e difamações. Da mesma forma, alerta que futuras práticas criminosas, desabonadoras e prejudiciais a pessoa de Isabel Veloso serão tratadas judicialmente através de todas medidas cabíveis para buscar a necessária responsabilização".

Isabel Veloso emite nota (Reprodução/Instagram)

Com câncer, Isabel Veloso rebate críticas por gravidez

Recentemente, Isabel Velosousou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua gravidez. Ela contou que realiza acompanhamento médico desde o momento em que descobriu a gestação.

"Eu faço acompanhamento em dois hospitais. Como minha gestação é de alto risco, por conta da doença e das sequelas da doença, como meu pulmão, tenho que garantir UTI neonatal e uma assistência adequada para mim. O [hospital de] alto risco fica em outra cidade e eu só fui uma vez. No pré-natal daqui eu fui desde que descobri a gravidez", declarou ela.

Em seguida, Isabel Veloso mencionou a onda de críticas que vem recebendo nos últimos tempos por conta da gestação. De acordo com a influenciadora, internautas têm apontado uma 'farsa' em seu diagnóstico.

"Me questionam de uma forma absurda. Em relação a laudo, exame, prontuário. Vocês podem ligar lá, olhar lá, ver no hospital. Passei por dois hospitais onde fiz transplante de medula, tratamento, aonde vou em algumas consultas. Tenha uma paulada de [documentos] no hospital. Eu divulguei o meu lado e minha indignação é que ninguém posta isso, mas fica me atacando na internet", lamentou.