Em meio à polêmica, Fiuk faz desabafo: 'Não tenho vergonha'

Em meio à polêmica com Fábio Jr. por conta do Dia dos Pais, Fiuk fez novo desabafo em suas redes sociais e afirmou que não tem vergonha de ser quem é

No último final de semana, Fiuk gerou polêmica na web com sua mensagem de Dia dos Pais para Fábio Jr. Nesta segunda-feira, 12, o cantor fez um novo desabafo nas redes sociais. Para começar, ele agradeceu o apoio dos fãs. "Sou muito grato de estar aqui com vocês e ter vocês na minha vida. Se não fosse vocês, eu estava lascado. Muita gente já tentou fazer 'uns trens' comigo. Mas, não sou vítima. Estou aqui porque estou aqui de pé, e se fosse vítima tinha ficado em qualquer uma das tropeçadas que eu tivesse dado lá atrás", disse.

Em seguida, o famoso afirmou que não tem vergonha de expor suas fragilidades. "Não vou parar nunca. Eu amo muito o que faço e luto para ser uma pessoa legal todos os dias, sou um cara de princípios. Não sou perfeito, mas luto todos os dias para melhorar um pouquinho, reconhecer um negocinho aqui e ali. Mas sou uma pessoa real, do jeitinho que sou. 'Ah, não sei o que, vendeu a guitarra', eu vendi. 'Ah, não sei o que, fumou', fumei porque sou TDAH de verdade, tenho algumas características diferentes de outras crianças, desde muito novinho. Esse sou eu e não tenho vergonha. Pelo contrário, eu quero evoluir junto, quanto mais a gente mostrar nossos defeitos uns aos outros, melhor, mais coisas legais vamos fazer".

Para finalizar, ele deixou um recado. "A gente tem medo dos defeitos, de não ser f****, e que bobeira. Quanto mais eu vivo, mais percebo que o f**** não existe, o que existe somos nós. E, para existirmos, temos que ter o pé no chão, assumir os erros e conversar sobre coisas que, às vezes, não são tão legais. Não sejam notas de três reais. O que quero dizer com isso? [Nota de] três reais não existe, não vá ser nota falsa. Nossa, dá uma preguiça de algumas coisas", concluiu.

Dia dos Pais

Fiuk espantou internautas com mensagem deixada por ele nas redes para o pai, Fábio Jr., no domingo, 11, que marcou o Dia dos Pais. No textão, o cantor desabafou sobre a dor causada pela ausência do pai na vida dele e o criticou pela falta de afeto na relação dos dois.

"Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu o filho do cantor nas redes sociais.

Além disso, internautas apontaram que o texto postado por Fiuk foi copiado da internet e ele se proncuniou. "Eu peguei [o texto], porque eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem, eu cheguei até a escrever uma música, que eu não gostei de ouvir. Eu escrevi umas coisas pesadas, que por mais que estivesse sentindo, eu sou amor. Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá! Mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meus sentimentos em algo mais puro, mais tranquilo, sem ódio no coração. Prefiro nem postar o que escrevi ou a música. Prefiro deixar assim", concluiu.