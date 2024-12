Eliezer destaca rede de apoio para a filha enquanto cuida do filho no hospital

Eliezer reaparece na internet em meio ao período de internação do filho caçula, Ravi, para mostrar novos momentos da rotina da filha, Lua, que está em casa

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer reapareceu nas redes sociais em meio à rotina de acompanhar o filho caçula, Ravi, no hospital. Nesta quarta-feira, 4, ele mostrou que a filha, Lua, de 1 ano, está sendo muito bem cuidada por uma rede de apoio enquanto os pais estão no hospital com o bebê recém-nascido.

Eliezer contou que a filha está acompanhada de suas babás e também recebe o carinho dos vizinhos do condomínio, que chamam a pequena para diversas atividades para preencherem o dia a dia dela.

“No meio de toda essa tempestade, o que tem segurado eu e a Viih é ver a nossa pequena bem e feliz. A gente liga de vídeo para ela e ela pede para ver o neném irmão e isso enche nosso coração de amor”, disse ele, e completou: “Uma coisa muito bonita que aconteceu também foi que nossos vizinhos começaram a criar eventos dentro de suas casas para nos ajudar a fazer com que a Lua não sentisse tanto a nossa ausência em alguns momentos. Obrigado vizinhos, sem palavras para agradecer”.

Por fim, ele contou: “Um muito obrigado para nossas babás que fazem de tudo por ela”.

Por enquanto, a família não contou qual é a previsão de alta de Ravi. O bebê foi internado há mais de uma semana após apresentar sinais de uma doença rara. O caso dele segue em investigação para os médicos definirem o diagnóstico e o tratamento.

Viih Tube nega boatos sobre a saúde de Ravi

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre o estado de saúde do filho, Ravi, de menos de um mês de vida, fruto do casamento com Eliezer. O bebê está internado na UTI de um hospital em São Paulo e os médicos ainda não definiram um diagnóstico sobre o que está acontecendo com o bebê. Por isso, os pais pediram respeito e privacidade enquanto cuidam da saúde do menino.

Na manhã desta segunda-feira, 2, Viih Tube rompeu o silêncio para colocar um ponto final nas especulações sobre o estado de saúde do filho. Ela contou que ele está melhorando, mas que os médicos ainda não sabem qual é a doença rara que ele tem.

"Por favor, parem de postar notícias falsas. Eu já estou adoecendo com tudo isso! Tento não ver, mas é muito difícil. Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus. E não preciso de nenhuma explicação além dessa. Ele está melhorando a cada dia, e logo estaremos em casa tenho certeza! Não indica ser uma doença crônica, curou, passou, nunca mais viveremos isso em nome de Jesus!”, afirmou ela.

E completou para desmentir os boatos que surgiram na internet. "Não é nada respiratório, nem nada relacionado ao parto, já descartaram isso logo no começo. Não existe como ter alguma relação. E talvez se tivesse, eu não sei se suportaria de tanta culpa. Então parem de falar o que não sabem! Eu imploro! Ele não fez cateter no coração, ele não fez cirurgias! Portais de notícias e veículos, parem de tentar adivinhas as coisas. Vocês estão me adoecendo ainda mais. Não precisam postar sobre a gente. Quando tudo isso passar, eu mesma venho aqui e alerto as mães dos sinais que o Ravi deu que me fez correr pro hospital. Ele não tem um diagnóstico fechado ainda, as coisas ainda não passaram, ainda estamos vivendo dia após dia na UTI! Mas ele está melhorando e já já vai passar tudo isso. Por favor, peço respeito, espaço para os portais! Se não tem certeza, não poste”.

