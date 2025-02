Viih Tube e Eliezer se batizam em igreja evangélica: 'Nascemos de novo'

Os ex-BBBs e influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer foram batizados na água em uma igreja evangélica neste sábado, 15

Viih Tube usou as redes sociais neste sábado, 15, para dividir um momento especial com seus seguidores. A ex-BBB e influenciadora digital mostrou que ela e o marido, o também ex-BBB e influenciador digital Eliezer, foram batizados na água em uma igreja evangélica.

Ao compartilhar o vídeo, a mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de três meses, abriu o coração. "Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, use a gente da forma que o senhor quiser! Será uma honra ser seus escolhidos! Obrigada pelo o que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você", escreveu a famosa na legenda.

O post recebeu diversos elogios. "É tão lindo ver a Viih se entregando tanto a família e a Deus", disse uma seguidora. "Toda vez choro quando vejo batismo, acho que esse também é meu caminho", escreveu outra. "Que benção. Vocês vão ver como Deus é maravilhoso", falou uam fã.

Confira:

Viih Tube diz que tentou tomar remédio para emagrecer

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou neste sábado, 15, que já perdeu 3 kg desde o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, o pequeno Ravi. Fazendo atividade física e dieta, a famosa abriu o jogo e revelou que até tentou usar "remédios da moda" para emagrecer mais rápido.

Questionada sobre os medicamentos e fazer lipoaspiração, cirurgia que já havia feito antes de entrar no BBB, a empresária comentou que a primeira opçona não a fez bem e que a segunda, por enquanto, não vale a pena. "Perdi 3 kg, eu tentei tomar Monjauro, tentei tomar Ozempic, com acompanhamento médico, com nutrólogo, porém, passei muito mal, gente, mal mesmo, muita náusea, muito enjoo, vômito, com os dois e na dose mais baixa e eu passei muito mal com os dois, então pra mim, não vale a pena", revelou o que aconteceu. Veja o relato completo!

