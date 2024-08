A atriz Elaine Mickely postou nas redes sociais fotos com o filho, Luigi Cesar, e abriu o coração ao falar sobre o casamento do herdeiro

Elaine Mickely usou as redes sociais neste sábado, 3, para se declarar para o filho, Luigi Cesar, que se casou na última terça-feira, 30, com Júlia Vieira em uma fazenda no interior de São Paulo

No Instagram, a famosa postou duas fotos que tirou com o herdeiro no dia em que ele oficializou a união e abriu seu coração ao falar sobre esse momento especial na vida de Luigi. "Risos e lágrimas se misturam ao ver essas fotos… Inclusive agora, escrevendo esse texto. Misto de emoções inexplicáveis! Até me falta o ar… Um sentimento desconhecido invade e toma conta do meu coração… Algo que realmente nunca senti!", começou.

"Confesso que foi muito profundo e mais forte do que eu imaginei, mas, ainda não sei traduzir exatamente essa sensação rs… Chorei de soluçar sim e muito... Ainda choro ao relembrar tudo que vivemos… Mas é um choro repleto de GRATIDÃO, ALEGRIA, AMOR e missão cumprida! Que privilégio o nosso presenciarmos o dia 30/07 com você, Luigi, e a nossa nova filha tão amada, Julia", acrescentou.

Elaine completou o texto se declarando. "Estamos extremamente orgulhosos do grande homem que você se tornou meu filho, cheio da presença do Espírito Santo, extremamente responsável, maduro, dedicado, carinhoso, atencioso, presente e amável!!! Tão lindo ver como Deus CUIDA da sua vida em detalhes!!! Te amamos muito e infinito!!!", finalizou.

Confira:

