El Turco é marco na carreira do galã Can Yaman; saiba o motivo

Ator Can Yaman vive marco em sua carreira com papel na série 'El Turco', que está disponível no Globoplay; galã teve preparação especial para trama

O ator Can Yaman está no Brasil para a divulgação da série El Turco, que está disponível no Globoplay, e a trama é um marco na carreira dele. Isso porque, o galã turco teve uma preparação bem especial para viver o personagem na história de época, dramática e que foi gravada toda em inglês.

Na produção, o famoso interpreta Balaban, um soldado otamano que, após a derrota na Batalha de Viena, refugia-se em Moena, no norte da Itália, onde utiliza suas habilidades militares para proteger a população local.

Em entrevista à revista Variety, Can Yaman contou que precisou transformar sua rotina para viver o papel intenso. " Tive que me transformar em um atleta. Foi um grande desafio físico. Treinava durante horas e, quando chegava em casa, continuava a sessão no meu ginásio", disse o ator, que deixou de beber e fumar durante as filmagens.

Além do preparo físico, ele precisou aprender novas habilidades, como usar espadas e montar a cavalo. “Tive um coordenador fantástico que me ensinou tudo sobre cavalos. Aprendi até a psicologia por trás de um cavaleiro. Depois de três meses, sabia como me comportar corretamente ao lado deles”, contou na entrevista.

No dia 23 de março, Can Yaman desembarcou no Rio de Janeiro e atendeu seus fãs. Grande sucesso por conta de outros papeis em novelas turcas, como Sr. Errado e A Sonhadora, ele foi recepcionado por uma legião de fãs.

Can Yaman no Brasil

No ano passado, em março, Can Yaman causou alvoroço ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Para quem não sabe, Can é turco, natural de Istambul, mas possui ascendência albanesa. O galã furou a bolha e se tornou notório em diversos países, entre eles a Itália, onde foi convidado para protagonizar a série Viola Come Il Mare. O artista foi projetado internacionalmente depois de protagonizar a novela Pássaro madrugador, que ganhou exibição entre 2018 e 2019, em países da África e Europa.

Ele também é formado em Direito pela Universidade de Yeditepe, em Istambul, na Turquia. O famoso chegou a atuar como advogado por alguns anos, mas abandonou a carreira para trabalhar como artista.